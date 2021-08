Les Bleues l’ont fait ! Après une fin de match irrespirable, l’équipe de France féminine de basket a réussi à faire tomber l’Espagne, sa bête noire en compétitions officielles, pour s’offrir une place de choix au sein du dernier carré olympique (67-64). Portée par une Marine Johannès enfin retrouvée (18 points, 5 rebonds, 4 passes), la formation de Valérie Garnier affrontera le Japon, pays-hôte de la compétition, ce vendredi pour tenter de se qualifier pour la deuxième finale des JO de son histoire.

Johannès a pris feu

Pourtant, avec cinq pertes de balles au bout de cinq minutes de jeu, les Bleues ont éprouvé tout le mal du monde à entrer dans leur quart de finale face à une formation espagnole invaincue depuis le début de la compétition (6-11). Mais Gabby Williams est parfaitement sortie de sa boîte pour planter deux paniers à trois points coup sur coup et, enfin, lancer l’équipe de France (12-11). Puis le bras de fer entre les “deux meilleures ennemies”, selon les mots de Valérie Garnier, ne s’est pas arrêté. Du moins jusqu’à l’entrée en jeu de Marine Johannès. L’étincelle tricolore, en dessous de son niveau depuis son arrivée à Tokyo, a inscrit sept points consécutifs pour donner deux grosses possessions d’avance aux Bleues après les dix premières minutes de jeu (21-16).

Dynamisées, les protégées de Valérie Garnier ont continué à appuyer sur leurs qualités athlétiques pour prendre 14 points d’avance sur un tir depuis le poste haut d’Alexia Chartereau (33-19). Une tournure qui n’a apparemment pas plu à Astou Ndour, écrasant la raquette des Bleues pour compter 12 points et 6 rebonds à la pause afin de remettre la Roja au contact alors qu'arrivait le moment de retourner aux vestiaires (36-30).

Irrespirable

Meilleure joueuse tricolore depuis le début de la compétition, Sandrine Gruda a parfaitement relancé les Bleues avec deux tirs au poste haut pour garder une avance confortable (40-30). Mais la Roja, qui en a vu d’autres, a changé son système défensif pour se positionner en zone afin d’empêcher l’équipe de France de scorer à l’intérieur. Mais le coup de poker de Lucas Mondelo a été explosé par la réussite à trois points des vice-championnes d’Europe par un enchaînement de bombes de Johannès, Miyem et Duchet pour conclure un troisième quart-temps une nouvelle fois maîtrisé (55-48).

En tête toute la rencontre, les Bleues ont été à deux doigts de retomber dans leurs travers. Car à peine deux minutes plus tard, les Espagnoles ont recollé au score, sous l’impulsion d’une très bonne Cazorla (55-53). Puis les deux équipes ne se sont plus lâchées. Dominatrices sous le cercle (17 rebonds offensifs à 5), les Espagnoles sont même repassées devant (60-57). Mais c’était sans compter sur le panache de Marine Johannés, inscrivant un tir au buzzer pour faire porter son total à 18 points et l’agressivité de la franco-américaine Gabby Williams, qui s’est fait un malin plaisir d’éliminer l’Espagne en terminant le travail sur la ligne des lancers francs (67-64).

Avec cette victoire, l’équipe de France fait oublier son premier tour raté avec deux défaites en trois matches de groupe et récupère son statut de naturel outsider à deux jours d’affronter le Japon. Une victoire offrirait aux Bleues la deuxième finale olympique de son histoire, très certainement face aux Etats-Unis, qui ne se sont plus inclinées aux JO depuis… 1992.

