Le Canada a perdu sa dernière chance de participer au tournoi masculin de basket des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) en s'inclinant contre la République tchèque en demi-finales du tournoi de qualification organisé à domicile à Victoria (ouest du Canada).

Les Canadiens se sont inclinés 103 à 101 après prolongation contre les Tchèques qui affronteront dimanche en finale les Grecs, le vainqueur de ce match décrochant son billet pour Tokyo.

L'ailier de Golden State Andrew Wiggins et RJ Barrett (New York Knicks) ont pourtant marqué respectivement 22 et 23 points, mais cela n'a pas suffi à stopper l'élan de la surprenante République tchèque, portée par l'ailier américano-tchèque, bien connu du championnat de France, Blake Schilb (31 points).

La chute du Canada intéresse de près la France, puisqu'elle retrouvera en phase de poules du tournoi olympique le vainqueur de cet tournoi, donc soit la Grèce, soit la République tchèque, qui s'affronteront dans la nuit de dimanche à lundi. La Grèce a elle battu en demi-finales de ce TQO la Turquie 81 à 63.

Faire tomber la Lituanie, le dernier obstacle de Doncic et la Slovénie

Les trois autres tournois de qualification connaîtront également leur dénouement dimanche : à Belgrade, la finale opposera l'Italie à la Serbie, à Kaunas, la Slovénie avec sa star Luka Doncic fera face à la Lituanie pour le choc de ces finales de TQO, tandis que l'Allemagne sera opposée au Brésil, à Split.

Les Allemands ont signé l'exploit de faire tomber la Croatie, vice-championne olympique en 1992 et 5e des derniers JO à Rio en 2016. Les Croates se sont inclinés à domicile 86 à 76 face aux Allemands malgré les 38 points de l'ailier d'Utah Bojan Bogdanovic.

Dans ce même tournoi de Split, la Russie, 3e des JO 2012 de Londres, avait mordu la poussière dès la phase de groupes après ses défaites contre le Mexique (72-64) et l'Allemagne (69-67). Les quatre vainqueurs de ces TQO rejoindront les huit nations déjà qualifiées, à savoir le pays-hôte et sept autres qui ont obtenu leur billet lors du Mondial-2019.

