Mauvaise nouvelle pour l'Australie à un mois des JO de Tokyo. Ben Simmons s'est retiré mardi de l'équipe olympique australienne car, selon le staff de la sélection, le joueur des Sixers traverse une "période difficile" en NBA et souhaite se concentrer sur l'amélioration de son jeu. Le meneur de 24 ans a été fortement critiqué pour ses failles au shoot lors de l'élimination des Philadelphie 76ers, premiers de la saison régulière à l'Est, par les Atlanta Hawks en demi-finale de conférence il y a une semaine.

Les Boomers sont toujours là pour lui

Le sélectionneur australien Brian Goorjian a déclaré que lui et le reste de l'équipe soutenaient la décision de Simmons et espéraient qu'il représenterait à nouveau les "Boomers" à l'avenir. "C'est une période assez difficile pour lui en ce moment et je sais que c'est quelque chose qu'il voulait faire (les Jeux olympiques de Tokyo), mais le timing n'a tout simplement pas fonctionné, a expliqué Goorjian dans un communiqué. La meilleure chose pour tout le monde est qu'il continue à développer ses compétences et à s'améliorer dans certains domaines pour sa prochaine saison en NBA, mais les 'Boomers' sont toujours là pour lui", a-t-il ajouté.

Tokyo 2020 Kevin Durant en leader, stars en pagaille : l'équipe américaine se dévoile pour les Jeux 24/06/2021 À 16:07

Les vives critiques de Bogut

Ben Simmons, qui n'a joué que deux rencontres pour sa sélection, en 2013 contre la Nouvelle-Zélande, était attendu comme un pilier de l'Australie en quête d'une première médaille aux Jeux. Son retrait, qui fait suite à une décision identique avant les JO de Rio en 2016, a été critiqué par l'ancien international australien Andrew Bogut. "C'est aigre-doux. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il peut apporter parce qu'il n'a jamais été présent pour l'équipe nationale", a déploré l'ex-pivot des Milwaukee Bucks.

L'avenir de Ben Simmons avec les Sixers est incertain, les médias américains rapportant que la franchise souhaite se débarrasser de lui, en raison de son hygiène de vie douteuse et de son manque d'investissement à l'entraînement.

Tokyo 2020 Chris Paul devrait finalement renoncer aux JO 22/06/2021 À 20:22