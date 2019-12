Le triplé magnifique pour Tiril Eckhoff. Après ses victoires sur le sprint et la poursuite, la Norvégienne a conclu sa semaine parfaite au Grand-Bornand par une nouvelle première place lors de la mass start. Seule au monde après le troisième tir, elle s'est envolée pour mettre plus d'une minute à ses concurrentes. Dorothea Wierer prend la 2e place devant Linn Persson au sprint et récupère son dossard jaune de leader de la Coupe du monde. Anais Bescond termine 7e et première Française.

