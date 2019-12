Le problème avec les champions qui nous habituent à l'excellence, c'est qu'on en attend toujours monts et merveilles. Demandez donc à Martin Fourcade ce qu'il en est. Vainqueur sept fois de suite, entre 2012 et 2018, du général de la Coupe du monde, quadruple champion olympique et onze fois champion du monde, le Français a tellement gagné, tout le temps, qu'on s'étonnerait presque lorsqu'il ne tutoie pas les sommets, ce qui est le cas depuis un an et demi.

En méforme l'an dernier, il avait traversé la saison comme une ombre, finissant 12e du classement général (son pire résultat depuis 2008-2009) avec deux petites victoires (le pire total de sa carrière). Forcément, son retour était attendu cette année, même s'il tarde à redevenir "l'ogre catalan".

Martin Fourcade, 5e de la mass start du Grand Bornand - 22/12/2019Getty Images

Des résultats pas si éloignés de ceux de l'an dernier

Si l'on s'intéresse aux résultats bruts qu'il a réalisés depuis le début de l'hiver, force est de constater que Martin Fourcade est encore loin de son meilleur niveau. Vainqueur dès la deuxième course de la saison à l'occasion de l'individuel d'Östersund, le Catalan n'a depuis jamais réussi à accrocher le moindre podium, se contentant au mieux de deux 5e places (sprint d'Östersund et mass start du Grand-Bornand) et vivant un week-end difficile à Hochfilzen (10e du sprint et de la poursuite).

D'ailleurs, si l'on se fie à sa moyenne de points pris par épreuve, le Français n'est pas si éloigné du rythme de son année passée (38 pts contre 34). Après tout, l'an dernier aussi le Catalan s'était imposé sur l'individuel du week-end d'ouverture, à Pokljuka, avant de commencer à faire le "yo-yo", étant capable de faire 43e d'un sprint et 5e de la poursuite qui suit. Cette saison, Fourcade est bien plus régulier (entre 12e et 5e) mais peine un peu à retrouver la place qui fut longtemps la sienne. "Bien sûr, ce n'étaient pas les résultats que j'espérais, avouait-il sur la chaine L'Equipe après la mass-start du Grand-Bornand. J'aurais aimé gratter une ou deux places sur chaque compétition et me rapprocher un peu du podium."

Un tir encore trop défaillant

Pour cela, Martin Fourcade sait ce qu'il va devoir corriger en premier lieu : son efficacité au tir. C'est bien simple, depuis le début de la saison, le Français n'a toujours pas réussi le moindre 100% face aux cibles. Pire, il a même égaré deux balles cinq fois sur sept. Une défaillance dont le Tricolore a bien conscience. "Il faut réussir à faire tomber ces petites balles-là qui sont indispensables en ce moment et les mettre du bon côté, expliquait-il après la poursuite du weekend. Ce sont des petites erreurs, mais quand on regarde le bilan du week-end, je suis à peu près comme Johannes (Boe) sauf que ça va moins vite sur les skis et que du coup, ces balles-là, je n'ai pas le droit de les louper".

Vidéo - Fourcade : "J'ai peu de souvenirs d'une course aussi dure" 02:24

Mais, pour l'instant, ça ne va pas dans le bon sens, notamment sur les sprints, où la moindre faute au tir coûte très cher et où le Français a toujours commis deux impairs. "Sur les trois premiers sprints, j'ai voulu un peu trop laisser parler le naturel du tir, avoue-t-il. Je n'ai pas assez essayé de le construire, de le maîtriser. J'ai trop laissé les choses couler et, du coup, ça a fait des tirs debout qui n'étaient pas assez performants pour pouvoir ensuite m'engager sereinement sur la poursuite." C'est notamment ainsi qu'il est passé à côté de son week-end à Hochfilzen.

Toujours dans la course au gros globe

Malgré tout, pas question pour Martin Fourcade de tomber dans le négativisme. Il n'y a pas de quoi. Le Catalan sait que ses performances – si elles ne sont pas dignes de son meilleur niveau – montrent une progression régulière et rassurante. "Il n'y a pas pour moi de réunion de crise dans le sens où je pense que je suis dans une bonne démarche, raconte-t-il samedi après la poursuite. Je sais qu'intrinsèquement, j'ai cette faculté à faire tomber ces palettes-là. J'essaie de le prendre, avec bien sûr de la frustration, mais aussi de la patience et je suis persuadé que cette dynamique va s'enclencher dans pas longtemps." Et difficile de lui donner tort, d'autant que la course au gros globe de cristal, qu'il rêve de remporter une 8e fois, est peut-être plus ouverte que prévue.

Johannes Boe devant Martin Fourcade, à Ostersund - 7 décembre 2019Getty Images

Actuellement 4e de la Coupe du monde avec 267 points, Martin Fourcade est bien loin du leader, l'intouchable Johannes Boe et ses 374 points. Plus de cent unités de retard après seulement sept épreuves, c'est énorme, certes. Mais il ne faut pas oublier que le Norvégien devrait manquer plusieurs épreuves en janvier. Malgré les doutes émis par le Français, Boe a annoncé vouloir assister au maximum aux premières semaines de son enfant à naître. De quoi relancer une course à la victoire finale très serrée derrière le tenant du titre. Sans avoir gagné, Tarjei Boe est 2e avec 313 points, devant Quentin Fillon-Maillet (281 pts). Une course à laquelle il faudrait aussi rajouter Simon Desthieux (266) et le Russe Aleksandr Loginov (265). Finalement, c'est peut-être ça le symbole du début de saison de Martin Fourcade. Sans être autant en difficulté que l'an passé, le Catalan n'est pas au-dessus de la concurrence. Pas encore en tout cas.