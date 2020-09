La Coupe du monde ne passera au Grand-Bornand mi-décembre. L'IBU a décidé de réduire le nombre de stations hôtes de la Coupe du monde, afin de "protéger la santé des participants et minimiser les défis liés aux voyages". Ainsi, les quatre premières étapes de la Coupe du monde de biathlon ont été réunies sur deux sites: à Kontiolahti en Finlande du 27 novembre au 6 décembre, et à Hochfilzen en Autriche du 7 au 20 décembre. Les stations suédoises d'Östersund (hôte des Mondiaux-2019) et françaises du Grand-Bornand font donc les frais de cette réorganisation, respectivement au profit de Kontiolahti et de Hochfilzen.