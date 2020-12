Les courses collectives ne sont pas les individuelles et la France a une nouvelle fois brillé. Déjà deuxièmes lors du relais de Kontiolahti, les Françaises ont renouvelé l'expérience en montant une nouvelle fois sur la deuxième marche du podium, ce samedi, du relais d'Hochfilzen. Les Bleues ont pourtant été dans le dur pendant très longtemps avant de revenir. Devant, la Norvège a fait cavalier seul durant toute la fin de course pour renouer avec la victoire après leur déconvenue de la semaine dernière. La Suède a finalement pris la dernière place sur la boîte au terme d'un sprint remporté par Elvira Oeberg face à l'Allemande Denise Herrmann.

Tout paraissait mal engagé pour les Tricolores, au lendemain d'une nouvelle course individuelle sans podium. Dès le premier relais, Anaïs Bescond a flirté avec l'anneau de pénalité à deux reprises, en piochant ses trois balles sur le tir couché et sur le debout. A l'inverse, les trois autres nations favorites, la Norvège, la Suède et l'Allemagne, s'envolaient en tête de course, mettant les Bleues à près d'une minute après un seul passage. Il fallait donc compter sur Julia Simon, absente sur le premier relais de la saison mais 6e du sprint vendredi, pour effectuer une remontée extraordinaire et replacer les Bleues dans la course.