Auteur jeudi d'une superbe performance pour s'adjuger le sprint, le Norvégien a remis ça, samedi,en s'adjugeant la poursuite. En signant un 19/20 plein d'autorité, il s'est imposé en solitaire, signant ainsi sa troisième victoire en carrière, et son premier doublé sprint-poursuite. En difficulté lors du relais la semaine dernière, Emilien Jacquelin s'est remobilisé et a pris une très belle 2e place devant Johannes Boe.

Derrière Laegreid, Emilien Jacquelin a pris une remarquable deuxième place. Auteur d'un 20/20 sur le tir, le Français a pris le meilleur sur Johannes Boe dans le dernier tour. Parti avec plus de cinquante secondes de retard sur Lagreid, le Français ne pouvait rêver mieux. Il répète ainsi sa performance de la semaine dernière, et vient masquer une performance collective décevante des Français. Parti en même temps que Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, en difficulté au tir, a terminé 8ème à plus d'une minute. Simon Desthieux est 11 ème, Fabien Claude est 14 ème.

Grosse déception également pour Johannes Boe. Parti à une vingtaine de secondes de Lægreid , il était le grand favori du jour et semblait le plus rapide sur les skis avant de caler au tir. Comme jeudi, Boe a raté deux cibles sur son premier couché et passé sa course à rattraper cette erreur. Il finit avec un simple 17/20, trop juste pour résister à Émilien Jacquelin dans le dernier tour.