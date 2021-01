Sorti de nulle part du haut de ses 23 ans, le jeune Norvégien s’est dévoilé dès l’entame de la saison en remportant l’Individuel de Kontiolahti, à la surprise générale. Depuis ce coup d’éclat, Laegreid n’a cessé d'impressionner, au point de contester, aujourd’hui, la suprématie de son aîné. Ce vendredi, celui qui arbore le dossard rouge de la spécialité et le dossard bleu de meilleur jeune, a glané son septième podium de la saison (soit autant que l’équipe de France) en terminant deuxième (18/20) du 20km d'Anterselva. Dans le même temps, Johannes Boe a eu beau surclasser la concurrence en temps de ski, le roi a sombré derrière la carabine (16/20). A l’arrivée, une triste 10e place pour le maître, qui laisse de plus en plus son élève le talonner au classement général.