Deux ans après, Benedikt Doll renoue avec le succès. De retour en forme au meilleur des moments, à deux semaines des Jeux Olympiques de Pékin, l’Allemand a remporté ce samedi la mass-start d’Anterselva, en Italie. A la lutte avec Johannes Boe jusqu’au dernier tir debout, Doll a fait la différence sur celui-ci en réussissant le plein, avant de résister au Norvégien dans le dernier tour. L’Allemand s’offre donc le 3e succès de sa carrière en Coupe du monde devant Boe (+ 31’’3) et un autre Norvégien, Sturla Laegreid (+ 1’28’’8). Superbe 4e place pour Antonin Guigonnat, meilleur Français du jour suite à la course compliquée vécue par Quentin Fillon Maillet (8e), coupable de 6 fautes au tir.

Une ultime faute qui a tout changé

On attendait une lutte entre Johannes Boe et Quentin Fillon Maillet mais c’est finalement Benedikt Doll qui a su tirer les marrons du feu. En forme, il avait une grosse tête d’outsider au départ et on a vite compris que le principal adversaire du Norvégien serait allemand et non français. La faute principalement à Quentin Fillon Maillet, décidément en délicatesse avec son tir cette semaine à Anterselva (29/40).

Le skieur tricolore a encore été l’auteur de 6 fautes sur cette mass-start, dont trois sur le dernier debout alors que la fenêtre s’était ouverte dans la course au podium. Malgré tout, le leader de la Coupe du monde, encore l’un des plus rapides sur les skis, accroche un nouveau top 10 (8e) et profite de la 12e place de Tarjei Boe pour conforter son avance au général.

Contrairement au Français, Benedikt Doll a lui retrouvé son tir. Après une saison 2021 décevante (81% seulement de réussite), l’Allemand est de retour à son meilleur niveau. Pourtant, la course n’a pas été facile pour le champion du monde de sprint 2017, longtemps en chasse de Johannes Boe, restant à quelques secondes du Norvégien mais incapable de boucher le trou.

Et lorsque le double tenant du gros globe a abordé le dernier tir avec 14’’ d’avance sur l’Allemand, on s’est dit que le Norvégien avait une marge suffisante. On se trompait. Johannes Boe aura pourtant tiré très vite mais son unique faute - la troisième de la course - aura été celle de trop.

Meilleur résultat de l’hiver pour Guigonnat

Car Doll, lui, a fait le plein au meilleur des moments pour ressortir avec 7’’ d’avance sur le Norvégien. La suite aura été un cavalier seul de la part de l’Allemand, intouchable sur les skis dans ce dernier tour pour écœurer Boe, qui a fini par se relever et se contenter de la 2e place. Ce samedi était le jour de Benedikt Doll, vainqueur pour la première fois en mass-start.

L’Allemand est de retour au sommet, plus de deux ans après son succès sur le sprint du Grand-Bornand en décembre 2019. C’était déjà devant un Boe, mais Tarjei. Cette fois, c’est devant Johannes, alors que Sturla Laegreid (3 fautes) complète le podium, malgré un dernier tour compliqué. Mais le Norvégien a résisté pour 6’’ au retour du Français du jour, Antonin Guigonnat.

Très bien parti (3e à la mi-course), le Français pourra presque avoir des regrets, tant le podium était clairement jouable. Le Tricolore a sans doute payé son troisième tour passé tout seul qui lui a coûté pas mal d’énergie avant le premier tir debout, où il est parti deux fois à la faute.

Ses deux seules fautes de l’épreuve auraient pu le repousser très loin (11e alors) si le vent n’avait pas fait des siennes sur le dernier tir. En faisant le plein, Guigonnat a gagné six places avant de s’offrir un sprint - victorieux - face au Norvégien Bakken pour la 4e place. Son meilleur résultat de l’hiver. La journée aura été plus compliquée pour les deux autres Tricolores Simon Desthieux (15e) et Fabien Claude (17e).

