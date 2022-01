Dorothea Wierer s’est offert la dernière course pré-olympique, ce dimanche à domicile. Treize jours avant le début des JO de Pékin, l’Italienne a remporté la mass-start d’Antholz-Anterselva devant la Biélorusse Dzinara Alimbekava (+4”) et Anais Chevalier-Bouchet (+12”). La Française était sortie en tête du dernier tir. Mais elle a cédé dans le dernier tour. Pour remporter sa 2e victoire de l’hiver et la 13e en carrière, Wierer a réalisé un 18/20 et le 2e temps de ski, à 35” de Justine Braisaz-Bouchet, toujours en aussi grande forme. Deux jours après son succès sur l’individuelle, la biathlète des Saisies s’est cette fois classée 5e, la faute à quatre cibles manquées.

Ad

Plus d'informations à suivre...

Anterselva La Norvège était trop forte, les Bleus trop justes IL Y A 3 HEURES

Anterselva Un dernier podium à la photo finish pour les Bleues avant Pékin HIER À 15:19