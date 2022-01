Emilien Jacquelin ne va pas défendre ses chances lors des deux dernières courses de la Coupe du monde avant les Jeux Olympiques de Pékin (4-20 février), la mass start samedi et le relais dimanche à Anterselva (Italie), a annoncé vendredi l'encadrement des Bleus. Jacquelin, 2e au classement général de la Coupe du monde derrière son compatriote Quentin Fillon-Maillet, "poursuit sa préparation en altitude en vue des JO", a précisé le staff de l'équipe de France.

Ad

Le double champion du monde de la poursuite avait pris jeudi la 10e place de l'individuel en ayant affiché une étonnante méforme sur les skis (30e temps), contrairement à son bon début de saison.

Anterselva Pour Babikov, le 20/20 au tir valait la victoire dans l'individuel IL Y A 20 HEURES

Fillon-Maillet, qui possède 101 points d'avance en Coupe du monde sur son dauphin Jacquelin, sera lui bien au départ ce week-end et tentera samedi lors de la mass start de creuser encore un peu plus l'écart dans la course au gros globe de cristal, le Suédois Sebastian Samuelsson, 3e, étant lui aussi absent de l'étape italienne pour peaufiner les ultimes réglages avant les Jeux.

Anterselva Les Bleus pris dans les rafales mais pas désabusés : "On aura sans doute plus de vent à Pékin" IL Y A 20 HEURES