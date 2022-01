Format en voie de disparition, l’individuel est par essence la course maître des tireurs. Elle n’a pas failli à sa réputation ce jeudi. Auteur du seul 20/20 parmi les 103 biathlètes engagés sur le 20km d’Antholz-Anterselva, Anton Babikov, 44e au classement général, a créé la surprise en remportant la 2e victoire de sa carrière, cinq ans après la poursuite d’Ostersund. Comme en Suède à l’époque, un compatriote l’accompagne sur le podium. Il s’agit du tout aussi surprenant Said Khalili (1 faute), 29e mondial, classé 3e à 48”. Attendu au tournant avec son maillot jaune de leader du classement général, Quentin Fillon Maillet s'est raté. Auteur d'un 15/20, le Français n'a pris que la 20e place.

Ad

Anterselva De l'ombre de Fourcade à la lumière : Le boss, c'est Fillon Maillet IL Y A UN JOUR

Tarjei Boe s’est intercalé à la 2e place malgré un 18/20. Le Norvégien s’était déjà classé 2e à Ostersund. C’est donc lui qui remporte le globe de la spécialité, ce 20km étant le deuxième et dernier de la saison de coupe du monde. C’est la 3e fois qu’il se pare de cristal dans sa carrière. Et cela faisait dix ans qu’il attendait ça. Dans l’ombre de son petit frère Johannes Boe et de Martin Fourcade, il n’avait plus remporté de globe depuis la saison 2010-1011. Cette saison-là, il avait remporté le classement général ainsi que les classements du sprint et de la poursuite.

Tenant du titre sur l'individuel et porteur du dossard rouge suite à sa victoire en ouverture à Ostersund, Sturla Holm Laegreid (17/20) s’est contenté de la 5e place ce jeudi. Il prend la 2e place du classement du petit globe, à 8 points de son compatriote. Dans cette course au cristal, Simon Desthieux complète le podium derrière les deux Norvégiens. Mal parti (7/10 après deux tirs), il a réalisé deux derniers tirs parfaits pour remonter à la 6e place finale, à 2’08” de Babikov.

Fillon Maillet passe à côté

Deux autres Tricolores ont fini dans le top 10. Coupable de 3 fautes également, Fabien Claude se classe 8e (+2’22”). En course pour le podium avant de commettre ses deux seules erreurs lors du dernier tir, Emilien Jacquelin (18/20) s’est contenté de la 10e place (+2’28”). Déjà en délicatesse à Ruhpolding, il n'est pas du tout rassuré sur les skis (30e temps à 2'53").

Fin de série pour Quentin Fillon Maillet. Vainqueur des trois dernières courses, le leader du classement général s’est classé 20e, soit son 2e plus mauvais résultat de l’hiver après sa 32e place lors du sprint d’Ostersund. Le Jurassien était pourtant dans le coup sur la piste. Il a d’ailleurs signé le 3e meilleur temps sur les skis, à 53” d’un Johannes Boe en net regain de forme (4e avec 3 fautes). Mais il a commis cinq erreurs derrière la carabine. Beaucoup trop pour espérer un gros résultat.

Heureusement pour lui, Sebastian Samuelsson n’était pas là pour profiter de ses déboires. Le Suédois a fait l’impasse sur l’épreuve du jour pour se concentrer sur sa préparation pour les Jeux Olympiques, qui débutent dans moins de trois semaines. Au général, il recule au 3e rang, à 118 points de Fillon-Maillet. Nouveau dauphin, Jacquelin accuse 101 points de retard sur son compatriote avant la mass-start de samedi, dernière épreuve individuelle avant Pékin.

Pékin 2022 "Tu es un vrai biathlète à présent" : Martin Fourcade apprend le biathlon à Radzi Chinyanganya HIER À 16:10