La Suède boucle la boucle. Ce jeudi, les Suédoises ont remporté le sixième et dernier relais de la saison 2020-2021 de la Coupe du monde de biathlon. Du côté de Nove Mesto na Morave en République tchèque, et à l'issue d'une course particulièrement animée, le podium a été complété par la Biélorussie, alors que la France termine à la troisième place. La Suède fait d'une pierre deux coups et s'adjuge également le petit globe de la spécialité, au même titre que l'Allemagne.

Un dernier tir dont elle a le secret, et Simon a fait passer les Bleues de la 7e place au podium

Ce relais aura été indécis jusqu'au bout. Dans les derniers mètres, Elvira Oeberg semblait même incapable de rattraper la Biélorusse Elena Kruchinkina. Finalement, les Suédoises n'ont pas laissé passer leur chance d'accrocher un deuxième succès dans la spécialité cette saison, après celui acquis à Kontiolahti, en ouverture. Derrière, la troisième place a définitivement trouvé preneuse à l'issue du tout dernier tir. Quatrième et dernière relayeuse tricolore, Julia Simon a réalisé un sans faute salvateur pour offrir cette belle troisième place à la France.

Chloé Chevalier a dû aller tourner une fois

Pourtant, rien n'était acquis pour des Bleues qui n'ont clairement pas vécu une course de tout repos. Simon, déjà elle, a été contrainte de piocher à trois reprises lors de son tir couché, ce qui l'avait alors rétrogradée à la septième place, à plus d'une minute de la tête de course. Juste avant elle, le tir couché avait également été un petit calvaire pour Chloé Chevalier, troisième relayeuse, qui avait même été contrainte de se rendre sur l'anneau de pénalité. Mais grâce à un 5/5 au tir debout, elle avait pu passer le relais en sixième position, à 37 secondes de la première place.

En début de course, Anaïs Bescond et Justine Braisaz-Bouchet, meilleur temps de ski lors de son relais, avaient permis à la France de rester placée, avec seulement une pioche chacune. Avec cette nouvelle troisième place en relais, la deuxième de la saison, les Tricolores, malgré leurs difficultés récurrentes au tir, montrent une belle régularité dans la discipline, elles qui comptent également deux deuxièmes places, toujours cette saison.

Championne du monde en titre, la Norvège, finalement cinquième, s'est écroulée lors du troisième relais effectuée par Ida Lien, contrainte d'aller tourner une fois. De son côté, leader de la Coupe du monde de la spécialité avant cette ultime épreuve, l'Allemagne n'a pris qu'une anonyme douzième place et se voit donc contrainte de partager son petit globe avec la Suède. Cette première course du week-end en République tchèque lance parfaitement les hostilités, alors que ces dames doivent également se retrouver pour un sprint, samedi, ainsi qu'une poursuite, dimanche.

