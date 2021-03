Tiril Eckhoff était encore en démonstration. Ce dimanche, la Norvégienne, déjà vainqueur du sprint la veille, a remporté la poursuite féminine de Nove Mesto en République tchèque. Avec un 17/20 au tir, la leader du classement général de la Coupe du monde de biathlon et de celui de la spécialité a devancé l'Allemande Denise Herrmann (+24'', 19/20) et sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland (+29''9, 17/20). La meilleure Française, Anaïs Bescond, prend la huitième place finale, avec une faute au tir et à 1'30''8 de la tête.

Partie avec neuf secondes d'avance sur l'Ukrainienne Yuliia Dzhima, Tiril Eckhoff a accentué son avance dès les premiers hectomètres. Arrivée avec un matelas confortable lors des premiers tirs, la Norvégienne a réalisé un 10/10 au couché, profitant, dans le même temps, des erreurs de ses adversaires. Lors de son premier tir debout, Eckhoff a alors commis une erreur, mais sans conséquence, dans la mesure où sa première concurrente, à savoir l'Allemande Franziska Preuss, accusait déjà un retard de plus d'une minute.

Enfin, lors du quatrième et dernier tir, la Norvégienne a même pu se permettre d'aller tourner sur l'anneau de pénalité à deux reprises, pour de nouveau sortir en tête, avec une avance toujours aussi importante. A l'issue de cette 21e épreuve individuelle de cette saison de Coupe du monde, Eckhoff compte désormais 10 victoires et 26 en carrière. Un quatrième doublé sprint-poursuite, après ceux réalisés à Hochfilzen, Oberhof sans oublier les Mondiaux de Pokljuka.

Derrière, Tiril Eckhoff n'a donc encore laissé que des miettes. Deuxième lors de l'individuelle de Kontiolahti, première course de la saison, l'Allemande Denise Herrmann, partie dixième, monte de nouveau sur le podium, à la même place. Pour la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, qui s'est élancée avec le dossard n°7 et qui termine donc troisième avec le meilleur temps de ski, il s'agit déjà d'un septième podium.

Côté françaises, Anaïs Bescond (19/20) et Anaïs Chevalier-Bouchet, malgré quatre tours de pénalité, terminent dans le top 10, respectivement aux huitième et dixième places. Avec un 16/20, Julia Simon est remontée de la 35e à la 19e place. Pour Justine Braisaz-Bouchet, partie avec le dossard n°9, ce fut un petit calvaire au tir, avec un 13/20 et une 20e place finale. Lou Jeanmonnot (18/20) termine 35e et Chloé Chevalier (15/20), 48e. La semaine prochaine, les biathlètes se retrouveront de nouveau à Nove Mesto, pour un sprint suivi d'une poursuite.

