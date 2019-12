Pas de podium pour les Bleus ce dimanche. Mais une superbe course dans l’ensemble. Au lendemain d’une décevante 7e place en relais, les Françaises ont relevé la tête lors de la poursuite d’Hochfilzen. Quatre d’entre elles ont joué devant : Justine Braisaz (4e), Anais Bescond (6e), Célia Aymonier (10e) et Julia Simon (13e). Mention spéciale pour Braisaz qui, partie en 25e position, n’a échoué qu’à huit secondes d’un podium 100% scandinave. La Norvégienne Tiril Eckhoff (20/20) s’est imposée devant la Suédoise Hanne Oeberg (+26’’) et sa compatriote Ingrid Landmark Tandrevold (+40’’).

Satisfaite à chaud de sa performance derrière la carabine (18/20 et 15e temps de tir), Braisaz a joué pour gagner. Sans réussite certes, mais elle est bel et bien en grande forme à quelques jours de l’étape du Grand-Bornand, premier grand objectif de l’hiver du clan français. Après deux premiers tirs parfaits, celle qui s'était imposée lors du 15km d'Ostersund était déjà revenue en 4e position, à 23’’ de la gagne. Deux fautes, une sur chaque tir debout, l’ont finalement empêché de grimper plus haut. Mais pas de quoi l’empêcher d’être satisfaite à l’issue de cette première poursuite de la saison.

Trente places de gagnées pour Aymonier

Aymonier, qui a “signé le plus beau tir” de sa carrière (19/20) et réalisé le deuxième temps de ski, s’est régalée en remontant 30 places. Une belle revanche de prise après son sprint raté (40e). Auteure elle aussi d’un 19/20, Bescond confirme son redressement après une 10e place encourageante sur le sprint. Julia Simon a tourné trois fois. Mais elle a quand même pu gravir cinq marches au classement (18e à 13e).

Partie en 8e position, à 34’’de Dorothea Wierer (décevante 9e avec cinq fautes), Eckhoff a pris la tête à l’issue du deuxième tir et ne l’a plus lâché. La Norvégienne de 29 ans n’avait jamais remporté de poursuite. C’est chose faite, et elle peut désormais se targuer de s’être imposée sur tous les formats du biathlon (quatre victoires en sprint, une sur le 15km et une autre en mass-start). Peu peuvent en dire autant.