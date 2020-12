La jeunesse a pris le pas. Après un excellent début de saison, Dzinara Alimbekava a créé la sensation en s'imposant, ce vendredi, sur le sprint d'Hochfilzen (Autriche) pour sa première victoire en carrière. La Biélorusse, âgée de 24 ans, a conforté son dossard bleu de meilleure jeune (-25 ans) grâce à un 10/10 au tir. Derrière elle, Tiril Eckhoff (9/10) a effectué un très gros dernier tour pour devancer Franziska Preuss (9/10), et éjecter Marte Olsbu Roeiseland, qui s'est néanmoins rapprochée du dossard jaune d'Hanna Oeberg. Julia Simon s'est classée 6e et première Française malgré un 8/10 sur le pas de tir.

La course au Gros globe fait rage chez les femmes et Alimbekava est devenue une nouvelle prétendante après ce premier succès de sa carrière. La Biélorusse, titrée sur le relais olympique féminin en 2018, a été la seule biathlète du top 6 du jour à se montrer parfaite sur le pas de tir. Cette victoire est venue concrétiser un très bon début de saison qui la place désormais à la deuxième place du classement général, à égalité avec Marte Oblsbu Roeiseland. Les deux femmes pointent à 5 unités de Hanna Oeberg, seulement 29e à l'arrivée (8/10).

Pour les Françaises, le podium s'est certainement joué à une balle. Coupable de deux erreurs face aux cibles, Julia Simon, en délicatesse sur les premières étapes de la saison, s'est réveillée en Autriche et a établi le deuxième meilleur temps de ski du jour, à 7 dixièmes de Tiril Eckhoff. Son excellente glisse lui a permis de s'emparer de la 6e place, alors que le podium se profilait à une dizaine de secondes seulement.

Première tricolore sur ce sprint, Simon a évité la catastrophe aux Bleues qui, comme elle, n'ont pas su se montrer assez solides sur le pas de tir. Avec un 8/10, Anaïs Bescond et Caroline Colombo ont respectivement pris les 30e et 35e places. Tandis qu'Anaïs Chevalier-Bouchet, seule Française à être montée sur un podium cette saison, a dû compenser son mauvais 6/10 au tir par le 4e temps de ski, pour se classer finalement 34e. Justine Braisaz-Bouchet (6/10), quant à elle, a fini en 43e position, et Chloé Chevalier (4/10), en 97e, après un premier tir couché désastreux à 0/5.