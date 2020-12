Un duel 100% France-Norvège qui a tourné en faveur des Scandinaves une nouvelle fois cette saison. Pour le premier podium de sa carrière, Johannes Dale (10/10) est allé chercher la victoire, ce vendredi, sur le sprint d'Hochfilzen, devant un tandem tricolore composé de Quentin Fillon Maillet (10/10) et Fabien Claude (9/10). Coupable d'une erreur sur son tir debout, Johannes Boe a été surclassé par son compatriote et la meute française, notamment sur les temps de ski. Le dossard jaune a finalement pris la 4e place, tandis qu'Emilien Jacquelin s'est classé 6e, malgré un 8/10 au tir.

Derrière un Johannes Dale imprenable autant sur les skis que sur le pas de tir, les Bleus ont enfin semblé prendre leur envol cette saison. Après deux week-ends de compétition et un seul podium ramené par les Tricolores, Quentin Fillon Maillet et Fabien Claude se sont montrés impériaux. Avec un sans faute sur le pas de tir et le 7e temps de ski, QFM a pris une 2e place que seul son compatriote Fabien Claude, 3e temps de glisse, paraissait en mesure de lui disputer. Déjà médaillé d'argent sur la poursuite de Kontiolahti, Fabien Claude a confirmé sa grosse progression depuis la fin de saison dernière.