Deux de suite pour Roeiseland. Dans une poursuite (10km) où les Françaises ont brillé par leur maladresse face aux cibles, Marte Olsbu Roeiseland (19/20) a coiffé dans les derniers hectomètres Hanna Sola (Biélorussie, 17/20) dimanche à Hochfilzen (Autriche). La Norvégienne a sgné un deuxième succès dans la discipline après celui d’Östersund, et consolide par la même occasion son dossard jaune de leader du général. Elvira Oeberg (Suède, 19/20) a complété le tiercé sur le podium. Peu en verve sur le pas de tir, à l’image de Justine Braisaz-Bouchet (14e et meilleure française avec un 13/20), les Tricolores n’ont pas pesé sur la course.

