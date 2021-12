Le biathlon féminin français poursuit son formidable début de saison. Cinq jours après la victoire en relais, Justine Braisaz-Bouchet a offert aux Bleues leur 5e podium (en 6 courses) en prenant la 2e place du sprint d’Hochfilzen derrière l’intouchable Hanna Sola. La biathlète des Saisies a manqué deux balles (8/10) mais son énorme prestation sur les skis (meilleur temps avec 8” de marge sur la Biélorusse) lui a permis de signer son premier podium individuel depuis près de deux ans. Le dernier remontait au sprint du Grand-Bornand en 2019.

Ad

Hochfilzen Kühn enfin récompensé, Jacquelin et Fillon-Maillet placés IL Y A 3 HEURES

Il n’y avait rien à faire face à Hanna Sola. Deuxième temps de ski et auteure d’un 10 sur 10, la Biélorusse signe à 25 ans la 1re victoire de sa carrière, dans la foulée d’un début d’hiver convaincant (3e, 5e et 11e à Ostersund). Un deuxième succès pourrait tomber dès dimanche, puisqu’elle lancera la poursuite avec 47” d’avance sur Justine Braisaz-Bouchet et 50 sur la Norvégienne Marte Olsbu Reiseland (10/10). Un gouffre de marge, ou l’équivalent de deux tours de pénalité.

Chevalier-Bouchet perd le dossard rouge

Porteuse pour la 1re fois de sa carrière d’un dossard rouge de leader, Anaïs Chevalier-Bouchet a vécu un calvaire. La Française a commis 5 erreurs face aux cibles et pris la 60e place (+2’46”). Elle arrache de justesse la qualification en poursuite. A l’inverse de Julia Simon (5/10, 66e), toujours aussi perdue malgré le sursaut du relais.