Grande première pour Johannes Kühn. A 30 ans, l’Allemand n’avait encore jamais gagné en coupe du monde. C’est chose faite ce vendredi, à l’issue du sprint d’Hochfilzen qu’il a remporté malgré une faute au tir devant le champion du monde Martin Ponsiluoma (9/10, +14”) et la surprise biélorusse Anton Smolski (10/10, +20”). Deux Français ont manqué le podium pour moins de cinq secondes : Emilien Jacquelin (9/10, +24”) et Quentin Fillon-Maillet (8/10, +25”).

Montés sur la boîte sur trois des quatre premières courses de l’hiver à Ostersund, les Bleus ont manqué le coche sur le tir debout. Jacquelin y a commis son erreur, Fillon-Maillet et Fabien Claude (15e à 52”) leurs deux fautes. Antonin Guigonnat a lui carrément manqué trois cibles (33e à 1’19”). Simon Desthieux (23e à 1’01”) et Eric Perrot (45e à 1’39”) ont eux connu l’exact opposé, fautant respectivement à trois et deux reprises sur le tir couché avant de faire le plein au debout.

Boe très loin du compte

Les Tricolores restent bien placés pour la poursuite (samedi à 12h15) grâce à de très bons temps de ski. Ils sont 4 dans le top 11 des skieurs les plus rapides. Fillon-Maillet (3e) n’a lâché que deux petites secondes au meilleur chrono réalisé par Kühn. Suivent ensuite Jacquelin (4e à 13e), Desthieux (7e à 19”) et Claude (11e à 31”), qui se situe juste derrière un Johannes Boe à nouveau décevant. En difficulté derrière la carabine (7/10), le Norvégien s’est contenté de la 29e place, à 1’14”. Après les cinq premières courses de l’hiver, Boe ne compte qu’un podium et n’a jamais fait mieux que 3e.