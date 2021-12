Si près d'un exceptionnel triplé français à Hochfilzen... Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin et Simon Desthieux ont d'abord cru qu'ils allaient monter ensemble sur le podium, c'est d'ailleurs ce que le résultat a montré sur la ligne, mais la photo-finish a finalement accordé la 3e place à Sebastian Samuelsson. Fillon Maillet s'offre la première victoire masculine cet hiver pour les Bleus malgré une faute dès le premier debout. Emilien Jacquelin, auteur lui aussi d'une faute, termine tranquillement à 32 secondes, tandis que Simon Desthieux, parti de la 23e place, s'est arraché pour le podium mais s'il a dominé Tarjei Boe au sprint, il a perdu face à Samuelsson (+38").

Desthieux passe à un cheveu du podium : revivez l'arrivée de la poursuite en vidéo

C'est une victoire qui va faire énormément de bien à Quentin Fillon Maillet. Parti 7e à 25 secondes de Johannes Kühn, le Français a surmonté une faute dès le premier tir, rattrapant peu à peu son retard sur les poursuivants de l'Allemand qui est resté seul en tête la majorité de la course. Grâce à un premier debout supersonique alors que les autres tournaient, le Tricolore est revenu sur Kühn et a brillamment remporté son duel.

Sur le dernier passage devant les cibles, Fillon Maillet a dégainé le premier et réitéré un tir parfait pour faire craquer son rival, auteur de trois fautes, et s'assurer la victoire. Derrière lui, Emilien Jacquelin, parti en sa compagnie, a su rester patient pour signer un 5/5 et sortir seul à la deuxième place (+32"1).

Desthieux, à une spatule du triplé

Derrière les deux Français, on a longtemps cru à un incroyable triplé bleu. Parti 23e, Simon Desthieux a réalisé une course dantesque et disputé la troisième place au sprint à Sebastian Samuelsson et Tarjei Boe. Annoncé troisième, le Français est finalement quatrième derrière le Suédois (+38").

La performance d'ensemble des Tricolores reste majuscule avec également la 13e place d'Antonin Guigonnat et les premiers points en Coupe du monde d'Eric Perrot (36e). Dominateur, Quentin Fillon Maillet se rassure et confirme son appétence pour cette piste après sa victoire dans l'exercice la saison dernière, déjà devant Jacquelin.

Ce-dernier confirme sa nouvelle solidité avec une course intelligente. Jacquelin est désormais deuxième au classement général, à 7 points de Samuelsson. Les deux ont un coup à jouer alors que Johannes Boe, 18ème aujourd'hui avec 3 nouvelles fautes au tir debout, semble bel et bien en difficulté.

