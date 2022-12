Il est sur une autre planète. Comme à Kontiolahti la semaine passée, Johannes Thingnes Boe a explosé la concurrence à Hochfilzen, en gagnant le sprint sur la piste autrichienne avec une marge stratosphérique, au terme d’une performance parfaite, au tir comme sur les skis. Très bon dauphin du Norvégien, le Français Emilien Jacquelin pointe à 43’’ du leader de la Coupe du monde, auteur de sa 3e victoire de la saison déjà, la 58e de sa carrière. Sturla Holm Laegreid complète le podium alors que Quentin Fillon Maillet accroche son meilleur résultat de l’hiver (7e).

Ad

Boe, au plus que parfait

Hochfilzen Jacquelin, le meilleur des autres : comment il a un temps rivalisé avec Boe IL Y A UNE HEURE

Intouchable. Quand il évolue à ce niveau-là, il est tout simplement sur une autre planète, un autre univers même tant il archi-domine la concurrence. Johannes Boe a donné une nouvelle leçon ce vendredi à Hochfilzen en reléguant quasi tous les autres biathlètes à plus d'une minute, au terme des 10 km du sprint autrichien. Seuls Emilien Jacquelin donc et les deux Norvégiens Laegreid et Filip Andersen (4e, + 54"5) sont restés sous la minute. Il faut dire que le format particulier de ce sprint convenait parfaitement à Johannes Boe.

Face au manque de neige en Autriche, les organisateurs n'ont pu enneiger que la boucle de 2,5km, obligeant les biathlètes à effectuer deux boucles entre les deux tirs, soit 5 km à ski. Une aubaine pour Johannes Boe, supersonique sur les skis comme à son habitude (29" de mieux que Jacquelin). Mais, en plus, comme si ça ne suffisait, le Norvégien a fait le plein au tir, avec notamment un récital sur le debout : trois premières balles attaquées à toute allure, avant un ralentissement et plus de maitrise sur les deux dernières. Juste parfait.

Comment Boe fait la différence sur les parties… faciles

Deux Français dans le top 10

Parfait, Emilien Jacquelin ne l'a pas été à Hochfilzen mais le Français a confirmé sa bonne forme du moment en signant son deuxième podium consécutif. Solide au tir (9/10), rapide sur les skis, le Tricolore n'a pas craqué sur le debout, son péché mignon, malgré une prise de risque majeure, avec un tir ultra rapide mais un seul échec. Ça a suffi pour décrocher la 2e place, même si les 43"0 de retard apparaissant comme un gouffre insurmontable face à ce Boe-là. Quentin Fillon Maillet aussi s'est rassuré avec son meilleur résultat de l'hiver (7e), avec un excellent 9/10 au tir.

Malheureusement, le Français n'était pas dans sa meilleure condition sur les skis (9e temps de ski) et il termine tout de même à plus de 20" du podium, avec le même nombre de tour de pénalité. C'est beaucoup et rassurant à la fois, après un début de saison galère. Belle 16e place (+ 1'40"8) pour Antonin Guigonnat, lui aussi à 9/10 au tir. Fabien Claude prend la 26e place (3 fautes) et Emilien Claude est 47e (2 fautes). En revanche, pas de poursuite pour Eric Perrot (69e, 4 fautes). Une poursuite où Johannes Boe risque de se sentir seul au monde.

Hochfilzen Fourcade : "Plus la compétition sera en altitude, plus Quentin va créer un écart" IL Y A UN JOUR