Julia Simon reste sur son nuage. Au lendemain de sa victoire en poursuite, maillot jaune sur le dos, la leader de la coupe du monde a réalisé un dernier relais magistral, ce dimanche, pour offrir la victoire à la France au relais dames de Hochfilzen, devant les favorites suédoises (+10") et l’Italie (+18").

Lou Jeanmonnot, Anaïs Chevalier-Bouchet et Chloé Chevalier avaient parfaitement lancé le train bleu, constamment aux avant-postes, avant le numéro de Julia Simon, sans-faute et ultra-rapide au tir, qui a eu raison d’Elvira Oeberg, Denise Herrmann-Wick et Lisa Vittozzi dans un final particulièrement savoureux.

