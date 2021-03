Ingrid Landmark Tandrevold fait coup double. Ce dimanche après-midi, la Norvégienne a remporté la mass start (12,5 km) d'Östersund en Suède, dernière course de cette saison 2020-2021 de Coupe du monde, malgré cinq fautes. Cette première victoire en carrière lui permet également de s'adjuger le petit globe de la spécialité. En tête de ce classement avant cette ultime épreuve, la Française Julia Simon a vécu un enfer, avec une 30e et dernière place et quinze tours de pénalité. Quant au podium du jour, il a été complété par la Biélorusse Dzinara Alimbekava (14/20, +6''9) et par l'Allemande Franziska Preuss (14/20, +11''1).

