Final de rêve pour Braisaz-Bouchet, la victoire et le globe en poche. Championne olympique de la spécialité aux Jeux, la Haut-Savoyarde a remis ça en clôture de la saison, dimanche lors de la mass start d’Oslo-Holmenkollen. La Française (18/20) a émergé du dernier tir en tête, profitant d’une vague de fautes, et empoché dans le même temps le globe de la discipline. En course pour le remporter, Elvira Oeberg (5e, 18/20) a vu le précieux sésame lui échapper sur la ligne, battue d’un rien par sa compatriote Linn Persson (4e, 18/20). Juste devant les Suédoises, Franziska Preuss (18/20) a réglé au sprint Marte Olsbu Roeiseland (18/20) pour la deuxième place, loin derrière la fusée bleue.

Ad

Holmenkollen Braisaz passe entre les gouttes et prend la tête de la Mass-start IL Y A 19 MINUTES

Plus d'informations à suivre...

Holmenkollen "Il en restera pour demain" : jamais rassasié, Fillon Maillet veut finir en beauté IL Y A 20 HEURES