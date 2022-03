A Holmenkollen, il y avait Sturla Holm Laegreid et les autres. A domicile, au sortir d’une saison où il aura connu beaucoup de difficultés, le Norvégien a écrasé ce vendredi le dernier sprint de la saison. Intouchable sur les skis, parfait une nouvelle fois face aux cibles, Laegreid s’est imposé devant Quentin Fillon Maillet (+ 22’’4), qui assure le petit globe de la spécialité, et le Suédois Samuel Samuelsson (+ 26’’5). Lui qui ne s’était plus imposé depuis la toute première épreuve de la saison, en novembre dernier à Ostersund, partira avec une marge conséquente sur la poursuite, samedi. Très mauvaise opération en revanche pour Emilien Jacquelin dans la course à la 2e place du général.

Petite surprise : Laegreid a tout écrasé sur les skis

On attendait Vetle Christiansen, en grande forme depuis les Jeux Olympiques, mais on a eu Sturla Holm Laegreid. Et pas celui qui trainait sa misère en Coupe du monde depuis deux mois, non. On a sans doute eu droit au meilleur Laegreid que l’on n’ait jamais vu depuis son explosion l’an passé. Le Norvégien a toujours été l’un des meilleurs tireurs du monde et il l’a encore prouvé ce vendredi, avec un 10/10 sans coup férir et assez rapide sur le pas de tir. Mais, cette fois, il était surtout en feu sur les skis, une nouveauté.

Dès le premier tour, on a compris que Laegreid allait être intouchable et que personne n’allait pouvoir rivaliser avec lui : 10’’ sur Lesser, 13’’ sur Ponsiluoma, quasi 16’’ sur Fillon Maillet et 20’’ sur Samuelsson… Le Norvégien a bien profité d’une piste compliquée à skier et d’un fart parfait pour largement dominer ses adversaires sur les skis. De quoi lui offrir sa deuxième victoire cette année après la première épreuve de la saison, l’individuel d’Östersund, et la 9e de sa carrière. De quoi parfaitement conclure un hiver compliqué où Sturla Holm Laegreid a peiné à confirmer les attentes nées de son duel avec Johannes Boe l’an passé.

Jacquelin, la défaillance au pire moment

En 2022, le gros globe est revenu en France à Quentin Fillon Maillet, qui s’est assuré ce vendredi le gain d’un petit globe supplémentaire, celui du sprint, en devançant Sebastian Samuelsson. Le Français a été dans les deux premiers de huit des neuf dernières courses qu’il a effectuées ces deux derniers mois… Une régularité de champion ! Pour le dernier sprint de sa carrière, Simon Desthieux a bien limité la casse malgré une faute au tir (12e, + 1’24’’4). Grosse performance aussi pour Emilien Claude (27e, + 2’00’’4), malgré deux balles égarées.

Déception en revanche pour Emilien Jacquelin, seulement 30e (+ 2’08’’2) et qui réalise la mauvaise opération du jour dans la course à la 2e place au général, qu’il concède à Samuelsson (644 contre 636). Il voit aussi Laegreid revenir à 2 points et Christiansen être désormais à 630 points. Cette défaillance arrive au pire des moments puisqu’elle force le Tricolore à partir samedi sur la poursuite avec deux minutes de retard sur Laegreid. Il faudra un exploit pour les Français réussir le doublé historique en tête du général…

