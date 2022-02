C'est jour de poursuite chez les dames. Deux jours après le sprint, les soixante meilleures athlètes de l'épreuve se disputent les médailles en poursuite, l'une des courses individuelles les plus spectaculaires. La grande favorite n'est autre Marte Olsbu Røiseland. Championne olympique du sprint, la Norvégienne part largement favorite pour le titre. La Suédoise Elvira Oeberg, qui a lancé ses JO de Pékin avec l'argent sur le 7x5km, et Dorothea Wierer s'élanceront à ses trousses.

Chez les Françaises, il y aura officiellement trois chances de médailles avec Anaïs Bescond, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet. Si on regarde de plus près les résultats, il faudra surtout compter sur Bescond, 9e sur le sprint avec un débours de 1'09". Un temps qu'il est possible de récupérer sur le format à quatre tirs.

