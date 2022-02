Par superstition, par peur, ou plus simplement par respect de ce sport qu'il sait parfois capricieux, Quentin Fillon Maillet refusait de s'emballer. Il sentait, il savait, peut-être, même, mais sans se proclamer champion olympique. Quand il est passé au micro de Géraldine Weber sur Eurosport, ça sentait pourtant déjà plus que bon pour le Jurassien. "Je ne sais pas si j'ai le droit d'y croire, j'y crois de plus en plus, souffle-t-il. Les émotions commencent à monter." Elles pouvaient. En réalité, aucun des rares concurrents encore sur la piste à cet instant ne pouvait le priver de cette médaille d'or sur l'individuel.

Mais il faudra l'intervention de Martin Fourcade pour que Fillon Maillet accepte son sacre. Les deux champions se donnent l'accolade. "Quand je t'ai vu faire, j'ai dit 'ça joue le podium'. Celle-là, personne ne te la volera", dit Fourcade à son successeur. "Je ne sais pas si j'ai le droit d'y croire encore", répond prudemment QFM. "Ah là, c’est réglé. Je viens de regarder les 'analytics'. Je me porte garant", tranche le septuple vainqueur de la Coupe du monde. C'est là, et pas avant, que Quentin Fillon Maillet, adoubé par son aîné, est vraiment devenu champion olympique en son for intérieur.

Avec deux fautes, je ne pensais jamais gagner

Avec deux fautes, je ne pensais jamais gagner

Pour Fourcade, c'est un moment fort. Il a quitté la scène voilà deux ans, mais le biathlon tricolore se porte peut-être mieux que jamais, même si personne ne l'a remplacé car on ne remplace pas un champion comme lui. Mais dans la manière de se comporter en patron, d'annoncer ses intentions et de s'y tenir, il y a du Fourcade en Fillon Maillet.

"Je veux souligner que ça fait deux ans qu'il martèle qu'il veut être champion olympique, rappelle le consultant d'Eurosport. C'est un athlète qui a assumé ce statut, qui l'a peut-être même parfois trop mis en avant, mais aujourd'hui, il est récompensé. Comme tout le biathlon français, comme beaucoup de Français, je suis extrêmement ému pour mon ancien coéquipier." "Sa propre histoire !", a-t-il ensuite tweeté en félicitant encore celui qui s'impose donc comme son héritier au sommet de l'Olympe.

Bluffé, Martin Fourcade l'a été. Car avec deux fautes sur les trois premiers tirs, une au premier debout, une autre au deuxième couché, Fillon Maillet avait réduit à néant sa marge d'erreur. Mais sur les skis, il a littéralement volé, dominant même la référence en la matière, Johannes Boe, son dauphin sur les spatules lors de cette première épreuve individuelle. Meilleur temps de ski, il a relégué la star norvégienne à 21 secondes, et seuls quatre hommes lui ont concédé moins d'une minute : J.Boe, Loginov et Doll. Même avec deux minutes de pénalité, le leader de la Coupe du monde était donc hors de portée de beaucoup.

"Quand on l'a vu tirer à 18, avec la vitesse en ski qu'il avait, on se doutait qu'il jouerait la médaille mais on pensait, en tout cas je pensais que ce serait compliqué pour le titre", avoue Martin Fourcade. "Avec deux fautes, je ne pensais jamais gagner. Il y a un peu de chance avec les fautes des autres, admet quant à lui le héros du jour, mais j'ai donné le max sur la piste et le ski a été incroyable aujourd'hui." "C'est énorme, une course monstrueuse, pour Fourcade. Il s'est imposé en patron, en montrant que c'était le plus fort sur ces pistes chinoises."

Fourcade : "Il a montré qu'il était le plus fort, c'est le favori des quatre prochaines courses"

Pour moi, il reste quatre courses et il est favori des quatre courses

Le mieux dans tout cela ? Le 20km est loin d'être sa course de prédilection. C'est même celle qu'il aime le moins. Alors, avant le sprint, la poursuite, la mass start, sans oublier le relais, est-il temps de rêver encore plus grand ? "C'est un début plus que parfait, parce qu'il n'était pas favori sur cette course, juge notre consultant. Ce n'est pas la course qu'il appréhende le mieux, l'individuel. Sur le sprint-poursuite, il est clairement le plus fort. Pour moi, il reste quatre courses et il est favori des quatre courses."

Même si Quentin Fillon Maillet devra rester lucide et ne pas se laisser griser par son statut de champion olympique. On l'a vu, il n'est pas du genre à se croire plus grand que les autres et encore moins que son sport. "C'est du biathlon, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, mais avec un début de Jeux Olympiques comme ça, avec des objectifs déjà dans la poche, s'il arrive à rester concentré, s'il garde l'humilité, ça laisse augurer de très bon Jeux", conclut Fourcade. Avec un titre pour lui et de l'argent avec les autres en deux épreuves, ce sont, d'ores et déjà, de très bons Jeux. Et dire que le meilleur arrive peut-être...

Début parfait, frayeur, ski et finish de feu : comment Fillon Maillet a conquis l'Olympe

