Il n’y aura pas de médaille pour le relais féminin français. Impériales en Coupe du monde avec quatre podiums dont deux victoires en autant de relais, le quatuor tricolore a flanché au pire moment. Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon ont craqué sur le pas de tir pour obtenir une septième médaille record pour le biathlon français et échouent à la sixième place. Emmenée par Hanna et Elvira Oeberg, la Suède devient championne olympique de relais pour la première fois de son histoire devant le Comité Olympique Russe et l’Allemagne. Quatrième avec la Norvège, Marte Olsbu Roeiseland est tombée du podium.

Ad

Pékin 2022 "Elle est tombée sur le côté et s'est mis en croix" : Cadurisch a inquiété sur le relais de biathlon IL Y A 2 HEURES

Après un premier relais solide de Bescond (une pioche), Chevalier-Bouchet, médaillée d’argent en individuel, est passée à côté de son tir couché et a été contrainte d’effectuer un tour de pénalité. Reléguée à 56 secondes, la France venait de griller un joker. Et c’est avec 1’46 de retard que Justine Braisaz-Bouchet a pris le relais alors, que comme chez les garçons mardi, le Comité Olympique Russe dynamitait la course avec des temps de skis impressionnants. Un retard bien trop important à combler pour elle puis Julia Simon alors que, parmi les nations de tête, les fautes se faisaient rares. Avec deux tours de pénalité et dix pioches, les Françaises n’ont jamais été en mesure de jouer le podium.

MIRONOVA A CRAQUÉ, ECKHOFF PLOMBE LA NORVÈGE

Comme mardi, la Russie a compté une trentaine de secondes d’avance. Comme mardi, un tir debout lui a fait tout perdre. Contrairement à Eduard Latypov, Svetlana Mironova n’était pas dernière relayeuse mais en troisième position et s’est "contentée" d’un seul tour de pénalité. L’Italie et la Suède en ont profité pour ressortir devant et Hanna Oeberg, en retrait depuis le début de ces Jeux Olympiques, a lancé sa petite sœur dans les meilleures conditions. Médaillée d’argent sur le sprint puis la poursuite, Elvira a tranquillement fini le travail pour remporter son premier titre olympique devant des Russes décidément extrêmement rapides sur les skis (12’’ de retard) et l’Allemagne (à 37’’4).

Si Mironova a craqué, pour Tiril Eckhoff ce fut encore pire ! Deuxième relayeuse pour la Norvège, elle a vécu un tir debout aussi compliqué que Latypov. Les jambes tremblantes, elle a tenté de se calmer entre chaque balle. Mais ce tir fut un véritable combat pour elle avec un manque de stabilité évident. Cinq fautes, deux tours de pénalité et les espoirs de la Norvège envolés. À l’instar de Julia Simon avec qui elle s’est élancée à 1’15 d’Elvira Oeberg, Marte Olsbu Roeiseland comptait trop de retard pour avoir l’opportunité d’accrocher l’une des trois premières places.

Après quatre médailles (trois en or, une en bronze), c’est la première fois dans ces Jeux Olympiques de Pékin qu’elle ne termine pas sur le podium. Roeiseland aura l’opportunité d’égaler les quatre médailles d’or d’Ole Einar Bjoerndalen (Salt Lake City en 2002) lors de la mass start de samedi. Mais sa quête de Grand Chelem n’a pas survécu à l’épreuve du relais.

Tétanisée, Tiril Eckhoff tremble au moment de tirer

Pékin 2022 "J'ai les boules" : Bescond, Chevalier-Bouchet et les Bleues ont manqué leur rendez-vous IL Y A 4 HEURES