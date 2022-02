Exceptionnels, magnifiques, fabuleux... En un mot : historiques. Les superlatifs vont commencer à manquer pour qualifier les Jeux Olympiques de Quentin Fillon Maillet. Déjà quadruple médaillé avec deux titres (Individuel et Poursuite) et deux argent (Relais mixte et Sprint), le Français est revenu pour disputer une cinquième course avec à la clé, évidemment serait-on tenté de dire, un cinquième podium. Si le relais a été battu par la Norvège dans un final haletant, il ne se trouve désormais plus grand monde pour concurrencer la moisson historique du leader de la délégation française.

Ad

Pékin 2022 Dans les traces de Fillon Maillet, Roeiseland peut écrire un peu plus l'histoire IL Y A 6 HEURES

Nous vous le disions il y a deux jours à l'occasion de la poursuite, l'accomplissement de Fillon Maillet était déjà incroyable à l'échelle du sport français. Mais alors qu'il se trouvait en compagnie de Achille Paroche (4 médailles aux JO 1900) et Léonce Quentin (4 médailles aux JO 1920), il a désormais rejoint un autre duo, celui des recordmans avec cinq podiums sur une même édition des Jeux Olympiques.

5 médailles pour des sportifs français aux JO

Roger Ducret – Escrime, 1924 : 3 or, 2 argent

Julien Brulé – Tir à l'arc , 1920 : 1 or, 3 argent, 1 bronze

Quentin Fillon Maillet - Biathlon, 2022 : 2 or, 3 argent

Vous l'aurez compris, avec la mass-start, prévue vendredi, Quentin Fillon Maillet a une occasion de devenir le seul Français de l'histoire des Jeux Olympiques avec six médailles sur une même édition. Il n'a qu'une balle dans le canon mais vu sa forme depuis le lancement de la quinzaine pékinoise, y penser ne semble pas (trop) présomptueux. S'il venait à monter sur l'ultime podium, QFM réussirait un 100% auquel on n'osait évidemment pas croire à l'orée des JO de Pékin.

Quentin Fillon Maillet et l'équipe de France en argent sur le relais messieurs de biathlon lors des JO de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

Aux JO d'hiver, Fillon Maillet rejoint Heiden, Wüst et les autres

Nous l'avons dit, à l'échelle de la France, la performance de Quentin Fillon Maillet est, si ce n'est unique, au moins rarissime. Elle l'est aussi même en faisant fi des frontières. Aux Jeux Olympiques d'hiver, ils sont désormais onze à avoir glané cinq médailles lors des mêmes Jeux Olympiques. La dernière en date fut Marit Bjoergen, la seule à l'avoir fait à deux reprises, à Pyeongchang en 2018. Voici le détail de cette liste historique intégrée par Quentin Fillon Maillet.

5 médailles aux JO d'hiver

Eric Heiden - Patinage de vitesse, 1980 : 5 or

Lyubov Yegorova - Ski de fond, 1992 : 3 or, 2 argent

Clas Thunberg - Patinage de vitesse, 1924 : 3 or, 1 argent, 1 bronze

Larisa Lazutina - Ski de fond, 1998 : 3 or, 1 argent, 1 bronze

Marit Bjoergen - Ski de fond, 2010 et 2018 : 3 or, 1 argent; 1 bronze et 2 or, 1 argent, 2 bronze

Ireen Wüst - Patinage de vitesse, 2014 : 2 or, 3 argent

Cindy Klassen - Patinage de vitesse, 2006 : 1 or, 2 argent, 2 bronze

Yelena Välbe - Ski de fond, 1992 : 1 or, 4 bronze

Roald Larsen - Patinage de vitesse, 1924 : 2 argent, 3 bronze

Manuela Di Centa - Ski de fond, 1994 : 2 or, 2 argent, 1 bronze

Quentin Fillon Maillet - Biathlon, 2022 : 2 or, 3 argent

Le top 30 tous JO confondus en vue pour QFM ?

La mass-start de vendredi aura donc aussi un immense enjeu historique au niveau international. Un podium le placerait seul en haut de la hiérarchie des Jeux Olympiques d'hiver. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'il est le premier athlète à cinq médailles n'émanant ni du patinage de vitesse, ni du ski de fond. Et pour ce qui est du biathlon, Ole Einar Bjoerndalen s'était arrêté à quatre (mais toutes en or) en 2002 à Salt Lake City et Martin Fourcade à trois en 2014 à Sotchi comme en 2018 à Pyeongchang.

Pour finir, et pour bien saisir l'immense portée de la performance de Quentin Fillon Maillet, notons que tous JO confondus, été comme hiver, la liste des quintuples médaillés sur une seule édition s'allonge mais s'arrête à 56. Un chiffre important mais ramené à l'histoire des Jeux Olympiques modernes, il vous classe un ahtlète. Avec un sixième podium, QFM intègrerait un club réservé à 30 sportifs. Vertigineux.

Pékin 2022 "Il n'y a pas un ego qui domine" : des bleus en argent et en famille IL Y A 7 HEURES