Le jour de gloire est arrivé pour Quentin Fillon Maillet. Auteur d'une performance historique sur les skis, le Français s'est offert son premier titre olympique sur l'individuel ce mardi. Malgré un 18/20, le Français a devancé le surprenant Biélorusse Anton Smolski (2e, 20/20 +14"8) et le Norvégien Johannes Boe (3e, 18/20, +31"1). L'équipe de France remporte sa première médaille d'or à Pékin.

Johannes Boe à 21 secondes, Alexander Loginov à 37, Benedikt Doll à 57, et tout le reste à plus d'une minute... Quentin Fillon Maillet a signé un temps de ski phénoménal ce mardi pour remporter le premier titre olympique de sa carrière. C'est d'autant plus exceptionnel qu'il n'avait encore jamais remporté d'individuel en Coupe du monde.

Pourtant, le Français (dossard 11) s'était compliqué la tâche, avec une pénalité sur les deuxième et troisième tir. Ils étaient nombreux à pouvoir le devancer en cas de sans-faute sur le dernier tir,. Mais tous ont flanché. Johannes Boe a ainsi sorti la balle de trop. Le Norvégien (3e) signe tout de même une deuxième médaille en deux courses.

Fourcade : "Il a montré qu'il était le plus fort, c'est le favori des quatre prochaines courses"

Jacquelin à côté, Claude convaincant

Anton Smolski a, lui aussi, fait trembler la maison bleue. Le Biélorusse a réussi un 20/20 mais s'est trouvé trop court sur les spatules. Sa médaille d'argent constitue sa première médaille olympique. C'est en revanche beaucoup plus dur pour le Russe Maxim Tsvetkov. Parti dossard 1, il avait le titre dans le canon avant de rater la vingtième et dernière balle, et de terminer 4e (+34"9).

Le titre de Fillon Maillet éclipse tout, mais la journée a sinon été frustrante pour ses compatriotes. Emilien Jacquelin (72e, 7 pénalités) a explosé dès le premier tir debout. C'est mieux pour Simon Desthieux (17e, +2'59), et surtout Fabien Claude (9e, +1'38). Reste que le biathlon tricolore continue d'accumuler les médailles. Prochaine étape vendredi avec le sprint féminin à 10 heures.

