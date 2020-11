La patronne a répondu présent. Double tenante du gros globe du général de la Coupe du monde, Dorothea Wierer a débuté la saison 2020-2021 de la meilleure des façons en remportant l’individuel 15km de Kontiolahti, en Finlande. Si elle a souffert sur les skis, notamment dans le dernier tour, l’Italienne a profité de la sûreté de son tir (20/20) pour devancer de justesse l’Allemande Denis Hermann (+ 0’’8) alors que la Suédoise Johanna Skottheim (+ 24’’1) complète le podium. Longtemps en course pour le podium, Anaïs Bescond prend finalement la 6e place (+ 1’18’’7). Pour son retour, Anais Chevalier-Bouchet a elle aussi accroché le top 10 (9e).

L’individuel est une épreuve où la qualité du tir prime bien souvent sur la rapidité sur les skis et Kontiolahti l’a prouvé encore une fois. Ce n’est pas faute de la part de Denise Hermann d’avoir essayé de tordre le coup à cette vérité. Partie à la faute dès le premier couché, l’Allemande a sorti le turbo sur les skis pour revenir petit à petit. Mais elle comptait encore 35’’1 de retard sur Wierer au terme du dernier passage sur le pas de tir. Un retard qu’on pensait trop conséquent pour que l’Italienne soit inquiétée. C’était sous-estimer Hermann, auteur d’une dernier tour canon et qui a profité de la défaillance physique de son adversaire pour lui reprendre plus de 30’’. Mais ça n’a pas suffi.

Le tir, cimetière des rêves tricolores

Complètement épuisée dans la dernière ligne droite, Dorothea Wierer est tout de même parvenue à résister au retour de l’Allemande (+ 0’’8) pour débuter cette saison avec le 12e succès de sa carrière, le 5e déjà dans la discipline, dont elle est la championne du monde en titre. De quoi débuter idéalement la défense du gros globe, surtout face à une Hermann qui apparait une fois encore comme son adversaire majeure dans la course au général. Surtout après la défaillance totale des Norvégiennes, avec la 24e place de Roeiseland et, surtout, la 67e (!) place de Tiril Eckhoff, coupable de sept fautes. Tout le contraire d’une équipe de Suède survoltée sur le pas de tir (4 fautes pour les 5 présentes dans le top 10) et qui se sera offerte une course au podium en interne. Et, à ce jeu-là, c’est Johanna Skottheim qui a gagné le droit d’accompagner Wierer et Hermann sur la boîte, grâce à son 20/20 au tir.

Un sans-faute, c’est ce qui aura manqué aux Tricolores pour lutter jusqu’au bout pour le podium. Parfaitement placés (5e et 4e) à mi-course, Anaïs Bescond et Anaïs Chevalier-Bouchet, qui faisait son retour après une année blanche pour mettre au monde son premier enfant, ont malheureusement craqué ensuite au tir, avec respectivement une faute au debout et deux fautes au couché. De quoi perdre tout chance d’accrocher le podium. Elles se consoleront avec de solides top 10 (6e et 8e) qu’auront été loin d’atteindre les deux leaders annoncées de l’équipe de France, Julia Simon (22e, 3 fautes) et Justine Braisaz-Bouchet (44e, 5 fautes). A noter enfin la très belle 19e place de Caroline Colombo.

