On le pensait capable d'écraser une concurrence rabotée de Martin Fourcade cette saison. Son sprint victorieux lors du premier week-end à Kontiolahti laissait entrevoir une domination sans partage. La seconde étape en Finlande a ramené Johannes Boe sur terre. Troisième du sprint et de la poursuite, il est certes leader du classement général, profitant de l'éclatement des victoires (aucun biathlète ne compte deux succès cette saison). Mais il s'inquiète de sa condition. Et cherche des réponses.

"Je ne crois pas que ce soit un bon résultat", a immédiatement tranché le cadet des Boe au micro de La Chaîne L'Equipe après la course. "Après le deuxième tour, je me sentais bien. J’ai fait un bon tir debout. Mais aujourd’hui, sur les skis je n’étais pas le plus fort", remet-il encore. Pourtant, quand on a vu le double tenant du gros globe sortir en tête du premier tir - après les fautes de son frère, Tarjei, parti leader - et du deuxième couché, on pensait la course à la victoire terminée. Johannes Boe a tellement dominé de poursuites dans cette situation qu'il semblait impensable de le voir flancher. Une erreur sur chacun des tirs debout et il a vu la victoire s'envoler.

Je ne sais pas comment relâcher le frein

"Je n’ai pas réussi à être premier et cela me déçoit aujourd’hui", a avoué celui qui a déjà décroché 49 succès en Coupe du monde dont 12 en poursuite, épreuve dont il est triple vice-champion du monde. Avec son 19/20, et malgré une 18e position au départ, Samuelsson, le seul à deux podiums cette saison avec Johannes Boe, était intouchable. En revanche, voir Fabien Claude et son 17/20 au tir terminer devant le Norvégien est une surprise.

"Cela me fait un petit peu peur car ma forme n’est pas à la hauteur de mes espérances, reconnaît le dossard jaune. [...] Je dois me reposer maintenant et retrouver ma forme avant Hochfilzen. Et j’espère que je serai mieux sur les skis. Je sens qu'il y a quelque chose qui me retient. Mais je ne sais pas comment relâcher le frein." Seulement troisième temps de ski du sprint jeudi, le patron du circuit peine à faire parler ses immenses qualités physiques. Et comme le tir n'a pas rattrapé le coup ce samedi, il l'a payé.

A la lutte pour la seconde place dans le dernier tour, il n'a pu répondre à l'attaque de Fabien Claude dans l'ultime bosse. Une image rare mais pas forcément étonnante. Énorme moteur, Johannes Boe fait mal à ses adversaires sur l'ensemble de la course. Mais comme Fabien Claude l'a décrit au micro de La Chaîne L'Equipe, il peut le dominer sur un effort "d'une minute, une minute trente". Finalement, ce n'est pas tant ça qui est inquiétant, c'est plutôt de retrouver Johannes Boe dans cette situation dans une course qu'il maîtrisait. Pas idéal pour le cador du biathlon mondial, mais tout bon pour le suspense.

