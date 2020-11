Un Norvégien peut toujours en cacher un autre. Alors que tout le monde attendait la victoire de Johannes Boe, c’est son jeune compatriote Sturla Holm Laegreid qui a créé une immense sensation en remportant l’individuel de Kontiolahti, première épreuve de la saison. Auteur d’un des rares 20/20 au tir, celui qui ne fêtait que son 5e départ en Coupe du monde a devancé son illustre compatriote (+ 23’’2) et l’Allemand Erik Lesser (+ 1’03’’6) pour s’offrir la première victoire de sa carrière, à 23 ans. Joli tir groupé des Français, avec la 4e place de Quentin Fillon-Maillet, la 8e d’Emilien Jacquelin et la 9e d’Antonin Guigonnat.

C’est d’ores et déjà l’une des belles histoires de cette saison. Après seulement quatre départs en Coupe du monde l’an dernier pour une 10e place en sprint comme meilleur résultat, personne n’attendait de voir Sturla Holm Laegreid jouer les trouble-fêtes dans la course à la gagne à Kontiolahti. Encore moins s’imposer devant un Johannes Boe à 19/20 au tir. Car c’est finalement le plus impressionnant dans la victoire du Norvégien de 23 ans, qui a dominé les cadors sans que ceux-ci aient “raté” leur course. Toujours aussi solide au tir (il n’a manqué qu’un tir en Coupe du monde, en 5 épreuves !), Laegreid a su ensuite résister, en signant le 5e temps de ski. Mieux que des cadors comme Jacquelin ou Fillon-Maillet.