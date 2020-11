A 24 heures de l'ouverture de la Coupe du monde de biathlon à Kontiolahti (Finlande), des membres des équipes russe, roumaine, moldave, italienne et polonaise ont été placés en isolement après avoir été testés positifs au Covid-19, a annoncé vendredi la Fédération internationale (IBU).

Trois membres de l'équipe russe devront ainsi observer une quarantaine d'une semaine, selon les directives des autorités finlandaises, leurs trois cas contacts devant être isolés durant dix jours, a précisé l'IBU. Aucun détail n'a été fourni au sujet de l'identité des personnes testées positives. En ce qui concerne, l'Italie et la Pologne, l'IBU n'a pas précisé le nombre de personnes et de cas contacts placés à l'isolement.

Les autorités finlandaises ont également décidé de placer en quarantaine l'ensemble des équipes roumaine et moldave (à l'exception d'une personne) après la découverte de cas positifs en leur sein. La France a elle aussi eu un cas positif à déplorer en arrivant à Kontiolahti. Mais la délégation a échappé à l'isolement, l'encadrement ayant monté un dossier pour prouver que la personne touchée, un kiné, avait été malade il y a un mois et qu'elle n'était plus contagieuse.