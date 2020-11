La leçon comme réaction. Seulement 7e de l’individuel samedi, Hanna Oeberg a parfaitement réagi ce dimanche en dominant le sprint 7,5km de Kontiolahti, en Finlande. Déjà la plus rapide sur les skis, la Suédoise a en plus fait le plein au tir, pour largement devancer les Norvégiennes Marta Olsbu Roeiseland (+ 23’’9) et Karoline Offigstad Knotten (+ 37’’8). Vainqueure en ouverture, Dorothea Wierer s’est, elle, complètement ratée (21e). On retrouve trois Françaises dans le top 12, dont Chloé Chevalier (8e, + 56’’4), meilleure Tricolore.