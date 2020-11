Cette fois, Johannes Boe n’a pas laissé la moindre place à la concurrence. Surpris samedi lors de l’individuel, le Norvégien a livré un récital ce dimanche à l’occasion du sprint de Kontiolahti. Supersonique sur les skis et impeccable au tir, il a devancé les Suédois Sebastian Samuelsson (+ 44''1) et Martin Ponsiluoma (+ 47''9) pour s’offrir sa première victoire de la saison, la 49e de sa carrière. Un succès qui lui permet de s’emparer, déjà, de la tête du général de la Coupe du monde. Petite déception pour les Français, absent du top 5 malgré les 6e et 8e places de Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin.

Il ne fallait pas chatouiller l’orgueil du champion. Vexé de sa "défaite" samedi face à son compatriote Sturla Holm Laegreid (18e du sprint), Johannes Boe tenait à mettre le point sur les "i" et le Norvégien l’aura fait de la meilleure des manières. Auteur d’un 10/10 sur le pas de tir, malgré une petite frayeur au couché, le double tenant du gros globe a très vite tué le suspense, tant sa domination sur les skis était criante. Seul son frère Tarjei, par ailleurs trop maladroit au tir (7/10 et 15e au final), a réussi à prendre moins de 20 secondes sur Johannes Boe, qui n’aura jamais été inquiété malgré la confirmation suédoise.

Du jamais-vu depuis un an et demi pour les Bleus

Déjà très rapide sur les skis à l’occasion de l’individuel, les Suédois ont cette fois réussi à suffisamment accrocher la cible pour truster les avant-postes. Malgré une faute chacun, Sebastian Samuelsson et Martin Ponsiluoma ont profité de leur rapidité (4e et 7e temps de skis) pour aller chercher leur premier podium de l’hiver, respectivement leur troisième et deuxième en carrière. Déjà auteur d’un 19/20 sur l’individuel, le Slovaque Jakov Fak a lui encore été irréprochable sur le pas de tir (10/10) mais cela n’a pas suffi et il doit se contenter de la 5e place (+ 53’’1). Devant tous les Français.

Quentin Fillon-Maillet sur le pas de tir, sur l'individuel de Kontiolahti Crédit: Getty Images

Comme la veille, les Tricolores n’auront pas été brillants, sans qu’on puisse qualifier leurs performances de décevantes. Après tout, on en retrouve à nouveau deux dans le top 10 puisque Quentin Fillon-Maillet a pris la 6e place (+ 1’01’’3) et Emilien Jacquelin la 8e (+ 1’05’’1). Mais il y a tout de même de quoi s’inquiéter légèrement. Déjà de la manière. Voir Fillon-Maillet hors du podium avec un 10/10 au tir pose question alors que Jacquelin avait lui le podium dans les jambes mais a craqué au tir debout (2 fautes). Et voilà les Français hors du top 5 d’une épreuve de Coupe du monde pour la première fois depuis mars 2019 (mass-start d’Olso Holmelkollen). On a connu mieux comme mise en route...

