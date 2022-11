Oui, nous avons pris des libertés avec la devise olympique. Demandez à Quentin Fillon Maillet s'il se souhaiterait plus rapide, il répondrait évidemment oui. Creusez un peu le sujet et vous comprendrez que ce qui intéresse "QFM", ce serait plutôt d'aller plus loin, d'être globalement plus fort. "Qui va piano va sano e va lontano", lui correspondrait peut-être à la perfection : "Qui va doucement, va sainement et va longtemps". Meilleur biathlète du monde la saison dernière , Fillon Maillet ne s'est pas fait en un jour…et son évolution est loin d'être achevée.

C'est un Quentin Fillon Maillet serein comme jamais qui s'est présenté début octobre devant la presse pour la rentrée des équipes de France de ski. Certes, ses résultats de 2022 parlaient pour lui mais le leader du biathlon tricolore ne se cache plus.

Il embrasse la lumière bien qu'il la trouve éreintante, saluant à ce propos la capacité de Martin Fourcade à y résister durant toutes ces années. Mais il ne se cache plus, disions-nous. L'objectif qu'il se fixe pour les quatre ans qui mèneront aux Jeux de Milan ? "Faire encore mieux qu'à Pékin et gagner quatre globes de cristal, plus les Mondiaux."

Michael Phelps en exemple

Ne pensez pas que Fillon Maillet a pris la grosse tête, qu'il ne touche plus terre. L'objet de ses mots se trouve ailleurs. "La confiance a fait la différence, confie-t-il pour expliquer ses JO exceptionnels (2 titres, 3 médailles d'argent). Le fait de me dire 'je prends le départ, je ne m'annonce pas vainqueur mais je suis en pleine confiance dans mes capacités'. C'était de dire que je maîtrise ma performance, que je touche la perfection même si elle n'existe pas."

Pour personnifier ce sentiment, le Français cite Michael Phelps qu'il observait sur le plot de départ avant ses courses. "Rien n'était fait mais il montre une réelle confiance en lui". Au-delà donc du discours classique, une assurance que tout a été mis en œuvre pour que tout se passe bien le jour J. Sans la certitude du résultat.

Peut-il encore progresser ?

Cette confiance, Fillon Maillet l'a construite, patiemment. Il lui a fallu du temps avant de décrocher son premier succès, encore quelques années avant de remporter le classement général, et de quelle manière (10 succès en 2021-2022). "Je me suis demandé si j'aurai encore la motivation pour repartir, avoue-t-il. Je ne m'étais jamais encore posé cette question-là. J'ai réfléchi mais les JO ou le globe de cristal, c'est la cerise sur un gâteau qui est immense." Un gâteau dont la recette ne contient donc pas seulement la victoire. S'il devait ressembler à un iceberg, "QFM" en apprécierait quasiment plus la partie immergée, l'entraînement, la progression.

C'est pourquoi il ne compte pas s'endormir sur ses (nombreux) lauriers. "J'adore faire du sport, m'entraîner, progresser, glisse-t-il. Je me suis dit que si je continuais, je pouvais encore revivre tout ça. Si je veux faire encore mieux, il faut être encore meilleur partout. C'est mon bonheur." Le tout donc consistait à trouver des axes d'amélioration. Pas simple pensez-vous quand, comme lui, on a tant dominé ?

Vouloir être le meilleur, sans jamais penser l'être

"Si je prends la même préparation, que je la duplique sur cette année, ça va sans doute faire une excellente saison, répond le biathlète. Mais si mes adversaires progressent, je vais prendre du retard. L'idée a été de dire 'ok je vise un globe et les Mondiaux mais je mets en place des choses pour continuer à évoluer et garder un avantage'… si ça paie." Cette dernière nuance n'est pas négligeable. On aura compris le mantra de "QFM" : tout faire pour être le meilleur mais ne jamais penser l'être sans contestation possible.

"J'ai envie de dire que je vais garder la base et amener des évolutions. Ce n'est pas scientifique. Si je fais une demi-heure de course en plus, une séance de kiné, des étirements ou du sommeil, je ne peux pas quantifier l'apport de tout ça", liste le double champion olympique. Et ne pensez pas à l'inverse qu'à ses yeux le voyage vaut infiniment plus que la destination. Les deux sont intimement liées et pour savoir si le premier amènera vers une belle arrivée, il faudra guetter les premiers résultats de la saison.

