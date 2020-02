Dimanche de rêve pour Dorothea Wierer. Devant son public, l’Italienne a remporté le titre mondial de la poursuite en devançant l’Allemande Denise Hermann (+9’’) et la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland (+14’’). C’est la 10e victoire de sa carrière, la deuxième en championnats du monde après celle de la mass-start d’Ostersund l’an dernier. Un bonheur doublé d’une très belle opération au général, puisque l’Italienne conforte son dossard jaune de leader. Nouvelle bérézina pour les Françaises, encore hors du top 10.

Après le court intérim assuré dans le deuxième tour par l’Américaine Susan Dunklee, surprenante 2e du sprint, Wierer et Roeiseland ont assuré le spectacle. Leur duel a commencé après les deux couchés, lorsque l’Italienne a vu revenir la Norvégienne dans ses skis. Et il a pris une tournure particulièrement savoureuse lors du troisième tir, le premier debout.

Vidéo - Et Olsbu Roeiseland a craqué sous la pression de Wierer : les temps forts de la poursuite 02:31

En mode mitraillette, les deux femmes ont réalisé chacune le 5 sur 5, en respectivement 20’’ et 21’’, soit les deux meilleurs temps réalisés par l’ensemble des 60 biathlètes sur ce tir. Tout s’est donc joué lors du quatrième et dernier passage derrière les cibles. Sur celui-ci, Wierer a été la première à fauter, réalisant alors la seule erreur sa journée (19/20) Mais Roeiseland n’a pas su en profiter. La Norvégienne a manqué deux cibles, ce qui lui a ensuite coûté la médaille d’argent au profit de Hermann (17/20), plus forte dans le dernier tour.

Bescond, seule survivante du naufrage tricolore

Au classement général, Wierer possède désormais 60 points d’avance sur Tiril Eckhoff, qui a de nouveau perdu de précieux points malgré sa remontée du jour (59e à la 20e place grâce à un 17/20). Bronzée sur la poursuite, Roeiseland (17/20) s’offre une troisième médaille en trois courses après l’or du relais mixte et de la poursuite.

Les Bleues, elles, sont toujours bredouilles. Justine Braisaz (37e, 6 fautes) et Julia Simon (35e, 5 fautes) ont vécu un nouveau calvaire. Célia Aymonier (30e, 5e fautes) n’a pas confirmé après sa prometteuse 15e place du sprint. Seule la capitaine de route Anais Bescond a réalisé une performance correcte en signant un 17 sur 20 qui lui a permis de remonter de la 20e à la 11e place (+1’13’’). Un bilan bien maigre avant le 15km individuel de mardi.