Un an après, les Français sont de nouveau 2e et 3e du sprint des Mondiaux. Après Quentin Fillon Maillet et Martin Fourcade l'année dernière, ce sont cette fois-ci le revenant Simon Desthieux (2e, +11"2) et Emilien Jacquelin (+12"9) qui sont montés sur le podium ce vendredi. Si le titre est revenu au Suédois Martin Ponsiluoma, les Français signent un superbe résultat d'ensemble. Quentin Fillon Maillet est 6e (+23"9) et Antonin Guigonnat est 14e (+49"). Les Norvégiens sont passés à côté.