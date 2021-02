La star de cette quinzaine n'aura donc pas été le Norvégien que tout le monde attendait, mais bien le nouveau prodige scandinave Sturla Holm Laegreid. Avec un total parfait sur le pas de tir avant le dernier debout, le champion du monde de l'Individuel a passé l'entièreté de la course aux avants-postes avec deux surprenants vétérans, Simon Eder et Jakov Fak, qui ont finalement terminé aux places d'honneur (4e et 5e).

Le réel combat dans cette course des rois a eu lieu pour le reste du podium. Repartis du dernier pas de tir avec une dizaine de secondes à combler sur le duo Eder-Fak, Johannes Dale et Quentin Fillon Maillet sont rentrés dans la dernière montée sur l'Autrichien et le Slovène pour se disputer la médaille d'argent. Mais c'est finalement le Norvégien qui a offert le doublé à sa nation, tandis que le leader des Bleus est enfin monté sur la boîte, après trois quatrièmes places. Sa médaille a mis quelques instants à être confirmée, Tarjei Boe (6e) et les Norvégiens ayant porté réclamation, à la suite d'un imbroglio sur le pas de tir qui n'impliquait pas QFM mais aurait pu faire "gagner" du temps à l'aîné des frères Boe.