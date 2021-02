Jour de gloire pour Marketa Davidova. La Tchèque de 24 ans a créé la sensation ce mardi en devenant championne du monde du 15km à Pokljuka. Seule biathlète à avoir réussi le 20 sur 20 avec la Kazakhe Vishnevskaya (classée hors du top 20), Davidova a devancé deux des favorites du jour, chacune coupable d’une erreur face aux cibles. Hanna Oeberg, championne olympique en titre de la discipline, termine à 28 secondes et prend l’argent. Ingrid Landmark Tandrevold finit 3e, à 1’04”. Pas de médaille ni de top 15 pour les Bleues.

"Le plus beau tir de l’histoire" : ce chef-d’œuvre "so" Jacquelin

Ce n’est pas une immense surprise, mais une surprise quand même au vu des résultats de Davidova depuis le début de l’hiver sur ce format de l’individuel. 21e à Kontiolahti, 41e à Antholz, on ne peut pas dire qu’elle s’élançait avec un maximum de confiance ce mardi. Mais la Tchèque de 24 ans n’est pas non plus une inconnue. Si elle ne comptait aucune médaille individuelle en grands championnats (3e du relais mixte des Mondiaux 2020), elle avait déjà remporté une victoire en coupe du monde, il y a deux ans lors du sprint d’Antholz. Cette saison-là, elle s’était aussi classée 3e du petit globe de l’individuel. La preuve qu’elle possédait déjà des dispositions derrière la carabine.