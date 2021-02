Les jours se suivent et se ressemblent à Pokljuka. Après son sacre samedi sur le sprint, Tiril Eckhoff a remis ça ce dimanche en s’offrant le titre mondial en poursuite, son premier dans la discipline. Intouchable sur les skis, la Norvégienne devance l’Autrichienne Lisa Therese Hauser (+ 17''3) et la Française Anais Chevalier-Bouchet (+ 33''0), qui s’offre une deuxième médaille après l’argent décroché sur le sprint. Les autres Tricolores ont déçu. Malgré une poursuite formidable et l’un des trois 20/20 au tir, la tenante du titre Dorothea Wierer finit au pied du podium.