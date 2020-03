Quatre semaines. Entre le 22 décembre 2019 et le 23 janvier 2020, la Coupe du monde a été orpheline de son tenant du titre. Pendant cette période, la souris Fourcade a profité de l'absence du chat Boe en glanant quatre succès. Des victoires sans lesquelles il ne pourrait pas espérer décrocher un huitième gros globe. Des victoires avec lesquelles il n'est pour autant pas assuré de régner à nouveau car depuis son retour, Johannes Boe fait fort. Heureusement pour lui, Martin Fourcade limite la casse. Tout comme Quentin Fillon Maillet.

Le quatre à la suite de Martin Fourcade au cœur du mois de janvier en Allemagne était une superbe performance mais le retour victorieux de son adversaire numéro un sur l'individuel de Pokljuka, pas sa meilleure discipline, était un époustouflant rappel à l'ordre. Le patron, c'est lui et Johannes Boe n'a pas tardé à la montrer. Un weekend de Coupe du monde pour retrouver les sensations – et de quelle manière ! -, puis le vif du sujet avec les Mondiaux, Boe a disputé six courses individuelles depuis son retour. Sur ce laps de temps, c'est lui qui a marqué le plus de points.

Vidéo - Boe en démonstration, les Bleus portés par l'émotion : le résumé de l'individuel 03:14

Boe a repris 35 points à Fourcade

Deux victoires, trois podiums et une cinquième place, voilà pour le bilan individuel de Boe qui s'est offert, sur le fil, le dixième titre mondial de sa carrière (relais compris), depuis son retour à la compétition. Cet incroyable régularité lui a permis de glaner 316 points, soit 45% de son total de la saison. En six courses, il a dominé Fourcade et Fillon Maillet à quatre reprises. Mais les deux Français font mieux que de se défendre.

C'est surtout vrai pour Martin Fourcade, plus régulier que son compatriote. Si les deux ont gagné à une reprise (l'individuel des Mondiaux pour le Catalan, la mass-start de Pokljuka pour "QFM") et comptent trois podiums chacun, Fillon Maillet a terminé trois fois septième. Bilan 281 points pour Fourcade depuis la fin janvier contre 276 à son ami. La marge est mince mais un gros globe peut se jouer à ça.

Vidéo - Il ne fallait pas être cardiaque : Entre Fourcade et Boe, tout s'est joué au dernier tir 01:37

En parlant de détail, Martin Fourcade va peut-être regretter son 17/20 sur l'ultime course des Mondiaux. Un peu juste à skis sur la mass-start, notamment dans le dernier tour, le septuple vainqueur du classement général, a terminé 7e, sa plus mauvaise place de l'année et a perdu gros. Vainqueur, Johannes Boe lui a repris 24 points d'un coup. A la sortie, l'écart entre les deux hommes depuis le retour du Norvégien est de… 35 points. Une Coupe du monde se joue beaucoup sur les succès (Boe en compte 7, Fourcade 6, Fillon Maillet 1) mais aussi et surtout sur la régularité.