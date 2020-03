Johannes Boe endosse de nouveau virtuellement le dossard jaune. A l'issue d'une mass start à rebondissements, dimanche, le Norvégien est allé chercher la victoire malgré trois fautes au tir (17/20), quelques secondes devant Emilien Jacquelin (20/20), héroïque malgré des problèmes de skis communs à toute l'équipe de France. Et pour cause, Quentin Fillon Maillet (8e, 19/20) et surtout Martin Fourcade (14e, 17/20) perdent de très gros points dans la lutte au gros globe de cristal. Arnd Peiffer s'est adjugé la 3e place du podium.

Après les explications du responsable de la cellule glisse de l'équipe de France au micro de La chaîne L'Equipe, l'écart entre Johannes Boe et ses deux adversaires dans la course au gros globe est davantage compréhensible. Et la performance héroïque d'Emilien Jacquelin à célébrer d'autant plus. En effet, les Français ont payé un mauvais choix de fartage, c'est-à-dire la préparation des skis pour une bonne glisse sur la neige. Une erreur qui s'est dévoilée dès le début de course.

Comme il a déjà pu le faire auparavant cette saison, Johannes Boe a pris le pari de dynamiter d'entrée la course, mettant Martin Fourcade, Quentin Fillon Maillet et le reste des Tricolores dans le dur. "C'a été un calvaire", a avoué le leader des Bleus après la course qui ne veut cependant "pas jeté la pierre" aux techniciens.

