La Norvège (Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Roeiseland, Tarjei Boe, Johannes Boe) était au-dessus du lot, ce dimanche, et a écoeuré toutes les autres nations. Pour le dernier relais mixte de la saison, à Nove Mesto, les Norvégiens, champions du monde de la discipline, ont réalisé la course parfaite pour s'imposer avec une avance considérable, en ayant pioché seulement 4 balles au total.

L'Italie (+1'08, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik Windisch, Lukas Hofer) a pris la deuxième place, devant la Suède (+1'22, Elvira Oeberg, Anna Magnusson, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma). Le relais tricolore (+1'42, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet) a, lui, pâti d'un tour de pénalité sur le troisième relais et a terminé au pied du podium.

Nové Mesto na Morave Eckhoff n'en finit plus de gagner IL Y A 18 HEURES

Un tour de pénalité pour Desthieux

Mais le tournant de la course pour les Tricolores s'est effectué lors du premier relais masculin. Alors qu'il faisait face à Dominik Windisch sur le pas de tir, Simon Desthieux est allé tourner sur l'anneau de pénalité après son tir couché. Quentin Fillon Maillet a bien tenté de ramener les Bleus, mais une pioche sur le couché et une sur le debout n'ont pas suffi à disputer une place sur la boîte. Lukas Hofer a fait plier Martin Ponsiluoma sur le dernier tir pour s'assurer la deuxième place, et le Suédois a profité de l'erreur du dernier relayeur français pour s'adjuger la troisième.

Grâce à sa victoire parachevée par Johannes Boe, impeccable sur son debout, la Norvège a mis une grosse option sur le petit globe du relais. Il faut encore patienter jusqu'à l'arrivée du relais mixte simple, ce dimanche, pour octroyer à la nation scandinave une nouvelle distinction. Mais avec deux Norvégiennes aux deux premières places du général féminin et deux Norvégiens aux mêmes positions dans le classement masculin, il est certain que leur nation est la meilleure de la saison 2020-2021.

Nové Mesto na Morave Fillon Maillet, un doublé et des regrets : "Il y a des déceptions" IL Y A 19 HEURES