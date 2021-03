Un sprint au bout de l'effort et Sebastian Samuelsson est venu souffler la victoire à Sturla Laegreid quasiment sur la ligne. Pour le dernier relais de la saison, la Suède de Linn Persson et Sebastian Samuelsson (7 pioches) a remporté le mixte simple, ce dimanche, à Nove Mesto.

Avec une pioche de moins que les vainqueurs du jour, la Norvège (Ingrid Tandrevold et Sturla Laegreid) a craqué dans le dernier tour, mais va remporter le petit globe du relais. A la surprise générale, les Américains (7 pioches, Susan Dunklee et Sean Doherty) ont complété le podium, en profitant notamment de l'échec des champions du monde français (14 pioches et 2 tours de pénalité pour Julia Simon et Antonin Guigonnat), seulement 6e de l'épreuve à plus d'une minute.

Samuelsson règle Laegreid au sprint

Linn Persson avait fait le job en donnant le dernier relais à son compatriote en quatrième position, à moins de 8 secondes de la tête. Il fallait encore à Samuelsson la précision et le physique pour passer devant les trois nations qui le précédaient alors. Le Suédois a sorti un 5/5 lors de son tir couché, pour se replacer en position de chasseur à moins de 5 secondes du Norvégien, qui avait mis son équipe en tête dès la fin du deuxième relais. Un ultime duel s'est alors profilé sur le debout.

Sturla Laegreid, l'un des trois meilleurs tireurs de la Coupe du monde, a semblé sceller la victoire de la Norvège sur un dernier sans faute. Mais Samuelsson a pioché si vite qu'il a pu repartir du pas de tir avec un écart de seulement 5 secondes. Tout s'est joué sur les skis dans les derniers hectomètres. Samuelsson a déboulé dans la dernière petite côte pour revenir à hauteur de Laegreid avant de le régler au sprint.

Deuxième podium de son histoire pour les Etats-Unis en relais mixte simple

Pour la deuxième fois de leur histoire, les Etats-Unis d'Amérique sont montés sur un podium en relais mixte simple, grâce notamment à Sean Doherty qui a remporté son duel derrière la carabine face à Simon Eder. Susan Dunklee était, elle, déjà là la première fois en 2017.

Du côté du clan tricolore, Julia Simon et Antonin Guigonnat partaient avec leur statut de champion du monde sur cette course, obtenu à Pokljuka. Mais les Français ont flanché sur le pas de tir. Deux tours de pénalité pour Guigonnat et 14 pioches au total ont eu raison de leurs espoirs de podium. Avec une 6e place au final, la France a par la même occasion laissé échapper le petit globe du relais au profit de la Norvège. Il reste désormais trois courses individuelles avant la fin de la saison, qui se dérouleront à Ostersund dès le 19 mars.

