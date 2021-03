Tiril Eckhoff est décidément au-dessus du lot. Ce samedi, la Norvégienne, déjà lauréate du sprint de la veille, a remporté la poursuite (10 km) du côté de Nove Mesto en République tchèque. Avec un 19/20 à la clé, la leader du classement général de la Coupe du monde de biathlon et de celui de la spécialité a devancé la Biélorusse Dzinara Alimbekava (20/20, +34''6) et l'Allemande Franziska Preuss (18/20, +40''2). La meilleure Française, Anaïs Chevalier-Bouchet, termine neuvième.

Le passage des biathlètes du côté de Nove Mesto en République tchèque a officiellement pris fin. En quatre courses disputées, seule Tiril Eckhoff a goûté à la victoire. La Norvégienne s'est offert un cinquième doublé sprint-poursuite de la saison, pour une douzième victoire au total. Partie évidemment avec le dossard n°1, la biathlète de 30 ans a progressivement augmenté son avance à chaque point intermédiaire. En profitant également des fautes au tir de ses adversaires, la Norvégienne a pu se permettre d'aller tourner une fois sur l'anneau de pénalité, lors de son deuxième tir couché.

Nové Mesto na Morave Fillon Maillet, un doublé et des regrets : "Il y a des déceptions" IL Y A UNE HEURE

Roeiseland, deuxième du général, réalise une belle remontée

Cela ne l'a pas empêchée de conserver une avance plus que confortable sur sa dauphine du jour, à l'arrivée. La Biélorusse Dzinara Alimbekava, qui signe l'un des trois sans-faute de cette course, termine sur le podium pour la troisième fois de la saison, elle qui a notamment déjà remporté un sprint. Derrière, la troisième place s'est jouée au sprint. La Norvégienne Marte Olsbu Roiseland (19/20), qui avait le plus à perdre en ce qui concerne le gros Globe en partant avec le dossard n°14, n'a toutefois pas pu empêcher l'Allemande Franziska Preuss de terminer finalement troisième.

En ce qui concerne les Françaises, Anaïs Chevalier-Bouchet, partie 19e, termine dans le top 10, avec seulement une faute au tir (9e, +1'17). Onzième, Justine Braisaz-Bouchet, meilleur temps de skis, paye son très mauvais premier tir couché (trois fautes), elle qui termine avec un 16/20. 16/20, c'est également le score de Julia Simon, qui finit 17e, juste devant Anaïs Bescond 18e (19/20). Avec un très beau 20/20, la jeune Lou Jeanmonnot termine 26e pour son deuxième week-end en Coupe du monde, alors que Chloé Chevalier (17/20) prend la 31e place finale.

Nové Mesto na Morave La poursuite après le sprint : Fillon Maillet poursuit son festival IL Y A 4 HEURES