Martin Fourcade remporte la poursuite à Oberhof, Johannes Boe 2e

Première pour Martin Fourcade ! Le Français ne s'était jamais offert le doublé sprint-poursuite à Oberhof, temple du biathlon allemand. C'est désormais chose faite. Après le sprint enlevé vendredi, le sextuple vainqueur du gros globe a fait une nouvelle démonstration, samedi en Allemagne, en remportant, avec un 19/20, une poursuite haletante devant les frères Boe, Johannes (+6''3, trois fautes) et Tarjei (+30''9 avec un sans-faute). C'est sa quatrième victoire de l'hiver, la 67e de sa carrière. De quoi conforter un peu plus son leadership au classement général.

La belle série continue pour Fourcade. Dominé en début de saison par Johannes Boe, le Catalan a su inverser la tendance à partir de la mass-start du Grand-Bornand, mi-décembre, pour signer une troisième victoire consécutive devant son grand rival. Au départ de cette poursuite, le Français comptait 8'' d'avance sur Boe. Et 10'' sur Emil Svendsen. Les deux Norvégiens sont vite revenus sur le leader de la Coupe du monde, qui avait pourtant tenté de ne pas les attendre. La jonction a entraîné un moment de flottement assez savoureux. Et les trois hommes se sont présentés ensemble sur le premier des quatre tirs. Comme il aime tant le faire, Fourcade a décidé de lâcher la première balle en premier. Elle était faute. Mais ce sera sa seule erreur de la journée.

En ski comme au tir, Fourcade a fait craquer Svendsen

Sorti de l'anneau de pénalité en compagnie de Johannes Boe (lui aussi coupable d'une erreur), le Français a décramponné au second tir couché (une nouvelle faute pour le Norvégien) avant de fondre comme un avion sur Svendsen dans le troisième tour. Le premier debout ne les a pas départagés. C'est dans la boucle menant au dernier tir que Fourcade s'est inexorablement envolé vers la victoire.

Arrivé avec 10'' de retard sur le pas de tir, Svendsen, asphyxié, a finalement commis la seule erreur de sa course pour finalement se classer 4e à plus d'une minute. Malgré un gros dernier tour (dix secondes de repris), Johannes Boe n'a pas pu revenir sur Fourcade et paye une nouvelle fois cher son imprécision derrière la carabine. Il a commis une faute de trop pour espérer s'imposer face à ce Fourcade-là, toujours aussi intraitable. Toujours au sommet de son art.